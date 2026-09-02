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Федоров запускает собственную defense tech-компанию

Фондовый рынок
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Федоров запускает собственную defense tech-компанию
Федоров запускает собственную defense tech-компанию
Новая компания бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова будет работать над технологиями для Украины и стран-союзников.
Первым ключевым инвестором проекта станет генеральный директор Palantir Алекс Карп. Детали о технологическом направлении компании и инвестиционных планах объявят позже.
Об этом Федоров сообщил в соцсетях, передает Новости.LIVE.

О чем идет речь

Михаил Федоров заявил о создании новой компании, которая будет заниматься разработкой оборонных технологий. По его словам, проект будет использовать опыт, полученный в ходе технологической трансформации оборонной сферы Украины в условиях полномасштабной войны.

Главная цель компании

Усиление Украины и создание технологий, которые будут иметь потенциал для использования странами-союзниками.
«Украина будет оставаться для меня приоритетом. Во время полномасштабной войны наша команда получила уникальный опыт работы с оборонными технологиями в Украине и своими глазами увидела, как технологии трансформируют современную войну», — сказал Федоров.
По материалам:
Finance.ua
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