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«Укртелеком» анонсировал запуск нового мобильного оператора — детали

Фондовый рынок
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«Укртелеком» анонсировал запуск нового мобильного оператора — детали
«Укртелеком» анонсировал запуск нового мобильного оператора — детали
«Укртелеком» анонсировал запуск U Mobile — нового виртуального мобильного оператора.
На сайте бренда уже можно оформить предзаказ продуктов «Симка» и «Оптика+Симка».
Тарифы будут предусматривать до 60 ГБ мобильного Интернета.
Об этом «Укртелеком» сообщил в Facebook.

Как будет работать

По данным телекоммуникационного сообщества MZU, U Mobile будет работать по модели MVNO — виртуального мобильного оператора.
Линейка «Симрка» будет включать в себя два варианта пакетов — с 15 ГБ или 60 ГБ мобильного интернета. В обоих тарифах предусмотрено 500 минут для звонков по Украине и 15 SMS, пишет «РБК-Украина».
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Отдельной особенностью станет начисление абонплаты за полный календарный месяц — с 1-го до последнего числа. Крупнейшие мобильные операторы Украины обычно используют период четыре недели.
Телеком-эксперт Александр Глущенко считает, что запуск U Mobile, прежде всего, должен помочь «Укртелекому» удержать абонентов фиксированного интернета.
По его словам, соединение домашнего интернета и мобильной связи в одном пакете затрудняет смену провайдера и может увеличить средний доход от абонента.
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Основной аудиторией нового оператора, по оценке эксперта, станут действующие клиенты «Укртелекома».

Конкуренция

Эксперт не ожидает, что U Mobile существенно изменит расклад сил на мобильном рынке или массово переманит абонентов «Киевстара», Vodafone или lifecell.
Поскольку U Mobile будет работать как MVNO, то он будет зависеть от сети базового оператора. Поэтому главным преимуществом нового бренда может стать не сама мобильная связь, а цена пакета и сочетание SIM-карты с оптическим интернетом.

Пакет

Пакет «Оптика+Симка» предусматривает объединение мобильной связи с оптическим интернетом по технологии GPON.
Такой формат может быть актуален при отключениях электроэнергии: при наличии резервного питания для роутера и оптического терминала домашний интернет может продолжать работать.
По оценке Глущенко, если U Mobile за 2−3 года привлечет до 100 тыс. активных абонентов, это станет значительным результатом для украинской модели MVNO.
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Раньше мы писали, что в Украине обсуждает революционную реформу мобильной связи. «Киевстар», Vodafone и lifecell рассматривают полную отмену классической абонплаты и переход на европейскую модель — оплату исключительно за фактически потребленные минуты, гигабайты и SMS.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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