Основной аудиторией нового оператора, по оценке эксперта, станут действующие клиенты «Укртелекома».
Конкуренция
Эксперт не ожидает, что U Mobile существенно изменит расклад сил на мобильном рынке или массово переманит абонентов «Киевстара», Vodafone или lifecell.
Поскольку U Mobile будет работать как MVNO, то он будет зависеть от сети базового оператора. Поэтому главным преимуществом нового бренда может стать не сама мобильная связь, а цена пакета и сочетание SIM-карты с оптическим интернетом.
Пакет
Пакет «Оптика+Симка» предусматривает объединение мобильной связи с оптическим интернетом по технологии GPON.
Такой формат может быть актуален при отключениях электроэнергии: при наличии резервного питания для роутера и оптического терминала домашний интернет может продолжать работать.
По оценке Глущенко, если U Mobile за 2−3 года привлечет до 100 тыс. активных абонентов, это станет значительным результатом для украинской модели MVNO.
Раньше мы писали, что в Украине обсуждает революционную реформу мобильной связи. «Киевстар», Vodafone и lifecell рассматривают полную отмену классической абонплаты и переход на европейскую модель — оплату исключительно за фактически потребленные минуты, гигабайты и SMS.