«Укртелеком» анонсировал запуск нового мобильного оператора — детали Сегодня 11:12 — Фондовый рынок

«Укртелеком» анонсировал запуск нового мобильного оператора — детали

«Укртелеком» анонсировал запуск U Mobile — нового виртуального мобильного оператора.

На сайте бренда уже можно оформить предзаказ продуктов «Симка» и «Оптика+Симка».

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Тарифы будут предусматривать до 60 ГБ мобильного Интернета.

Об этом «Укртелеком» сообщил в Facebook.

Как будет работать

По данным телекоммуникационного сообщества MZU, U Mobile будет работать по модели MVNO — виртуального мобильного оператора.

Линейка «Симрка» будет включать в себя два варианта пакетов — с 15 ГБ или 60 ГБ мобильного интернета. В обоих тарифах предусмотрено 500 минут для звонков по Украине и 15 SMS, пишет «РБК-Украина».

Отдельной особенностью станет начисление абонплаты за полный календарный месяц — с 1-го до последнего числа. Крупнейшие мобильные операторы Украины обычно используют период четыре недели.

Телеком-эксперт Александр Глущенко считает, что запуск U Mobile, прежде всего, должен помочь «Укртелекому» удержать абонентов фиксированного интернета.

По его словам, соединение домашнего интернета и мобильной связи в одном пакете затрудняет смену провайдера и может увеличить средний доход от абонента.

Основной аудиторией нового оператора, по оценке эксперта, станут действующие клиенты «Укртелекома».

Конкуренция

Эксперт не ожидает, что U Mobile существенно изменит расклад сил на мобильном рынке или массово переманит абонентов «Киевстара», Vodafone или lifecell.

Поскольку U Mobile будет работать как MVNO, то он будет зависеть от сети базового оператора. Поэтому главным преимуществом нового бренда может стать не сама мобильная связь, а цена пакета и сочетание SIM-карты с оптическим интернетом.

Пакет

Пакет «Оптика+Симка» предусматривает объединение мобильной связи с оптическим интернетом по технологии GPON.

Такой формат может быть актуален при отключениях электроэнергии: при наличии резервного питания для роутера и оптического терминала домашний интернет может продолжать работать.

По оценке Глущенко, если U Mobile за 2−3 года привлечет до 100 тыс. активных абонентов, это станет значительным результатом для украинской модели MVNO.

Раньше мы писали, что в Украине обсуждает революционную реформу мобильной связи. «Киевстар», Vodafone и lifecell рассматривают полную отмену классической абонплаты и переход на европейскую модель — оплату исключительно за фактически потребленные минуты, гигабайты и SMS.

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