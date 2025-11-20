«Генератор связи»: мобильные операторы увеличили выплаты Вчера 08:34

Проект «Генератор связи» за первую неделю работы получил сотни откликов от участников. Благодаря этим предложениям и последующим консультациям с мобильными операторами оперативно пересмотрели условия сотрудничества.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Что изменилось

Мобильные операторы повысили сумму компенсации затрат в час работы генератора. Также теперь для дизельных и бензиновых будет разный размер компенсации.

«Понимаем риски и сложность работы вблизи линии фронта. Поэтому операторы добавили повышенный размер возмещения. Он действует для запитки базовых станций, расположенных в 30-километровой зоне ведения боевых действий», — отметили в Минцифры.

Старые и новые размеры компенсаций

Тип генератора Было Стало / Стандарт Стало / Повышенный Дизельный 110-140 грн/ч 172 грн/ч 197 грн/ч Бензиновый - 287 грн/ч 330 грн/ч

Генератор связи — это социальный проект, главная цель которого не заработать, а поддержать сохранение связи во время блэкаутов.

«Вы не сдаете свой генератор в аренду, а заправляете и обслуживаете его. В то же время мобильные операторы возместят вам расходы на горючее и необходимое техническое обслуживание генератора», — пояснили в министерстве.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал о программе «Генератор связи», по которой граждане и бизнесы могут запитать базовые станции операторов своими генераторами за определенную оплату. Кто может присоединиться:

физические лица;

ФЛП (на общей системе или 3-й группы);

юридические лица.

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял , что в случае полного обесточивания украинцы смогут оставаться на связи более шести часов.

