«Генератор связи»: мобильные операторы увеличили выплаты
«Генератор связи»: мобильные операторы увеличили выплаты
Проект «Генератор связи» за первую неделю работы получил сотни откликов от участников. Благодаря этим предложениям и последующим консультациям с мобильными операторами оперативно пересмотрели условия сотрудничества.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Что изменилось

Мобильные операторы повысили сумму компенсации затрат в час работы генератора. Также теперь для дизельных и бензиновых будет разный размер компенсации.
«Понимаем риски и сложность работы вблизи линии фронта. Поэтому операторы добавили повышенный размер возмещения. Он действует для запитки базовых станций, расположенных в 30-километровой зоне ведения боевых действий», — отметили в Минцифры.

Старые и новые размеры компенсаций

Тип генератораБылоСтало / СтандартСтало / Повышенный
Дизельный110-140 грн/ч172 грн/ч197 грн/ч
Бензиновый-287 грн/ч330 грн/ч
Генератор связи — это социальный проект, главная цель которого не заработать, а поддержать сохранение связи во время блэкаутов.
«Вы не сдаете свой генератор в аренду, а заправляете и обслуживаете его. В то же время мобильные операторы возместят вам расходы на горючее и необходимое техническое обслуживание генератора», — пояснили в министерстве.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал о программе «Генератор связи», по которой граждане и бизнесы могут запитать базовые станции операторов своими генераторами за определенную оплату. Кто может присоединиться:
  • физические лица;
  • ФЛП (на общей системе или 3-й группы);
  • юридические лица.
Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что в случае полного обесточивания украинцы смогут оставаться на связи более шести часов.



