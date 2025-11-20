Польша и Венгрия изменили правила въезда для украинцев Вчера 14:12 — Личные финансы

К новой европейской системе контроля (EES) уже подключены все украинские пункты пропуска на границе с Польшей и Венгрией.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет « Укринформ ».

«К новой европейской системе уже подключены все пункты пропуска на границе с Польшей и Венгрией. Еще не все пункты пропуска охватывает эта система на границе со Словакией и Румынией. Но скоро они все будут подключены к новой системе», — сказал он.

Спикер Госпогранслужбы подчеркнул, что внедрение новой системы не влияет на интенсивность пассажиропотока.

По его словам, из-за обязанности на границе с ЕС сдавать отпечатки пальцев и изображение лица в украинском обществе было опасение, что это может привести к очереди и усложнению в движении. Но такого не произошло.

Он добавил, что в первые дни были небольшие очереди в пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск», но «на сегодня обеспечено интенсивное движение и там».

Напомним, Европейский Союз с 12 октября изменил правила пересечения границы для украинцев и граждан других стран, не являющихся членами ЕС. Представитель ГНСУ Андрей Демченко тогда отмечал, что процедура будет происходить постоянно и будет касаться каждого человека при въезде и выезде.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.