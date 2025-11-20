0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша и Венгрия изменили правила въезда для украинцев

Личные финансы
497
К новой европейской системе контроля (EES) уже подключены все украинские пункты пропуска на границе с Польшей и Венгрией.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет «Укринформ».
«К новой европейской системе уже подключены все пункты пропуска на границе с Польшей и Венгрией. Еще не все пункты пропуска охватывает эта система на границе со Словакией и Румынией. Но скоро они все будут подключены к новой системе», — сказал он.
Спикер Госпогранслужбы подчеркнул, что внедрение новой системы не влияет на интенсивность пассажиропотока.
По его словам, из-за обязанности на границе с ЕС сдавать отпечатки пальцев и изображение лица в украинском обществе было опасение, что это может привести к очереди и усложнению в движении. Но такого не произошло.
Он добавил, что в первые дни были небольшие очереди в пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск», но «на сегодня обеспечено интенсивное движение и там».
Напомним, Европейский Союз с 12 октября изменил правила пересечения границы для украинцев и граждан других стран, не являющихся членами ЕС. Представитель ГНСУ Андрей Демченко тогда отмечал, что процедура будет происходить постоянно и будет касаться каждого человека при въезде и выезде.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems