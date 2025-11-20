0 800 307 555
В ближайшее время курятина подорожает на 20% — эксперт

Использование альтернативных источников электроэнергии может привести к удорожанию курятины на 15−20% к концу года.
Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации «Союз птицеводов Украины» Сергей Карпенко.
«Использование резервных источников питания не только существенно увеличивает себестоимость производства продукции, но и увеличивает риск потери поголовья птицы вследствие возможных сбоев в их работе», — сказал он.
Специалист уточнил, что в то время как мощности по выращиванию и содержанию птицы еще более или менее обеспечены альтернативными источниками питания, производство комбикормов для птиц еще не совсем адаптировано к функционированию при отключении электроэнергии.
Мощное оборудование комбикормовых заводов требует определенного напряжения для запуска и работы, обеспечения всех связанных процессов изготовления комбикорма согласно рационам, чего дизель-генераторы обеспечить просто не способны. Невозможность изготовить комбикорм ставит под угрозу неизбежную потерю поголовья птицы", — пояснил Карпенко.
По словам спикера, в связи с критической ситуацией по обеспечению электроэнергией, производители мяса птицы пересматривают и корректируют в сторону уменьшения свои планы по содержанию поголовья. Это в дальнейшем приведет к сокращению объемов производства, экспорта продукции и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
«Постоянное отключение электроэнергии становится угрозой не только для производства продукции, но и для дальнейшего существования отрасли птицеводства и продовольственной безопасности государства», — констатировал Карпенко, отметив, что сокращение производства в долгосрочной перспективе может привести к еще большему росту цен на продукцию птицеводства.
Деньги
Payment systems