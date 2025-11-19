ПриватБанк предупредил, как избежать блокировки счетов пенсионерам 19.11.2025, 15:20 — Личные финансы

ПриватБанк предупредил, как избежать блокировки счетов пенсионерам

ПриватБанк обратился к клиентам пенсионного возраста с просьбой обновить персональные данные. Если они не будут обновлены, счета могут временно заблокироваться.

О чем идет речь

Речь идет о проверке актуальности информации в системе:

адреса проживания, контактного телефона, гражданства и отсутствия связей со странами-агрессорами.

Банк отмечает, что во время военного положения банки обязаны проводить усиленный мониторинг. Поэтому несоответствие или устаревшие данные могут привести к ограничению доступа к средствам, включая пенсионные выплаты.

Где обновить

Обновить информацию можно самостоятельно через «Приват24»

в отделении банка, предъявив паспорт и идентификационный код.

Процедура занимает несколько минут, но гарантирует беспрепятственное использование счета.

