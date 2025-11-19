0 800 307 555
ПриватБанк предупредил, как избежать блокировки счетов пенсионерам

Личные финансы
ПриватБанк обратился к клиентам пенсионного возраста с просьбой обновить персональные данные. Если они не будут обновлены, счета могут временно заблокироваться.
О чем идет речь

Речь идет о проверке актуальности информации в системе:
  • адреса проживания, контактного телефона, гражданства и отсутствия связей со странами-агрессорами.
Банк отмечает, что во время военного положения банки обязаны проводить усиленный мониторинг. Поэтому несоответствие или устаревшие данные могут привести к ограничению доступа к средствам, включая пенсионные выплаты.
Где обновить

  • Обновить информацию можно самостоятельно через «Приват24»
  • в отделении банка, предъявив паспорт и идентификационный код.
Процедура занимает несколько минут, но гарантирует беспрепятственное использование счета.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПриватБанкБанки Украины
