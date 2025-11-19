Какие налоги должны платить блогеры — разъяснение Минфина и ГНС 19.11.2025, 13:04 — Личные финансы

Какие налоги должны платить блогеры — разъяснение Минфина и ГНС

Министерство финансов Украины совместно с ГНС начали коммуникационную кампанию «Налоги защищают». В нем объясняют, какие налоги платят граждане в разных жизненных ситуациях.

О чем будут рассказывать в кампании

В течение трех месяцев в серии инфографик и видео будут рассматриваться:

наиболее распространенные налоговые ситуации для граждан Украины и соответствующие налоги;

порядок уплаты налогов и распределение средств между государственным и местными бюджетами;

направления использования уплаченных налогов;

последствия уклонения от уплаты налогов.

Первая серия инфографики посвящена налогам блогеров в TikTok.

В первом примере говорится о Марии, 22-летней блогерше в TikTok. Она рекламирует украинские и иностранные бренды и зарабатывает около 60 тыс. грн. в месяц, что составляет 180 тыс. грн. за квартал и 720 тыс. грн. в год.

Чтобы легализовать свою деятельность, Мария должна зарегистрироваться как ФЛП 3-й группы. Это позволит ей официально предоставлять рекламные услуги и получать оплату от компаний из Украины и из-за границы.

Ежеквартально она должна подавать декларацию через приложение «Моя налоговая» и уплачивать налоги и обязательный страховой взнос.

Инфографика: Минфин и ДПС

Какие налоги должны платить блогеры:

военный сбор;

единый налог;

единый социальный взнос.

Военный сбор

Ставка составляет 1% годового дохода. С дохода 720 тыс. грн. это 7200 грн. в год.

Единый налог

Ставка для ФЛП 3-й группы составляет 5% дохода. С дохода 720 тыс. грн. это 36 тыс. грн. в год.

Единый социальный взнос

ЕСВ составляет не менее 22% от минимальной зарплаты. Минимальная зарплата в 2025 году составляет 8 тысяч гривен. Минимальный платеж составляет 1760 грн. в месяц. В год это 21 120 грн.

Что происходит, если налоги не платить

Если блогер уклоняется от уплаты налогов и получает оплату на личную карту, наличными или криптовалютой, возникают риски. В госбюджете может не хватить средств на:

обеспечение военных качественными турникетами;

обновление оборудования в детских садах, например замену старых холодильников;

финансирование социальных фондов, поэтому Мария может не получить необходимые социальные гарантии и выплаты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.