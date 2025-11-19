0 800 307 555
Какие налоги должны платить блогеры — разъяснение Минфина и ГНС

Личные финансы
430
Министерство финансов Украины совместно с ГНС начали коммуникационную кампанию «Налоги защищают». В нем объясняют, какие налоги платят граждане в разных жизненных ситуациях.

О чем будут рассказывать в кампании

В течение трех месяцев в серии инфографик и видео будут рассматриваться:
  • наиболее распространенные налоговые ситуации для граждан Украины и соответствующие налоги;
  • порядок уплаты налогов и распределение средств между государственным и местными бюджетами;
  • направления использования уплаченных налогов;
  • последствия уклонения от уплаты налогов.
Первая серия инфографики посвящена налогам блогеров в TikTok.
В первом примере говорится о Марии, 22-летней блогерше в TikTok. Она рекламирует украинские и иностранные бренды и зарабатывает около 60 тыс. грн. в месяц, что составляет 180 тыс. грн. за квартал и 720 тыс. грн. в год.
Чтобы легализовать свою деятельность, Мария должна зарегистрироваться как ФЛП 3-й группы. Это позволит ей официально предоставлять рекламные услуги и получать оплату от компаний из Украины и из-за границы.
Ежеквартально она должна подавать декларацию через приложение «Моя налоговая» и уплачивать налоги и обязательный страховой взнос.
Инфографика: Минфин и ДПС
Инфографика: Минфин и ДПС

Какие налоги должны платить блогеры:

  • военный сбор;
  • единый налог;
  • единый социальный взнос.

Военный сбор

Ставка составляет 1% годового дохода. С дохода 720 тыс. грн. это 7200 грн. в год.

Единый налог

Ставка для ФЛП 3-й группы составляет 5% дохода. С дохода 720 тыс. грн. это 36 тыс. грн. в год.

Единый социальный взнос

ЕСВ составляет не менее 22% от минимальной зарплаты. Минимальная зарплата в 2025 году составляет 8 тысяч гривен. Минимальный платеж составляет 1760 грн. в месяц. В год это 21 120 грн.

Что происходит, если налоги не платить

Если блогер уклоняется от уплаты налогов и получает оплату на личную карту, наличными или криптовалютой, возникают риски. В госбюджете может не хватить средств на:
  • обеспечение военных качественными турникетами;
  • обновление оборудования в детских садах, например замену старых холодильников;
  • финансирование социальных фондов, поэтому Мария может не получить необходимые социальные гарантии и выплаты.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Налоги
