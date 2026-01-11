Как определяется режим работы для работников с инвалидностью Сегодня 17:14 — Личные финансы

Как определяется режим работы для работников с инвалидностью

Работодатель может установить работникам с инвалидностью неполный рабочий день или неполную рабочую неделю — по желанию работника с инвалидностью или по требованиям его индивидуальной программы реабилитации.

Об этом сообщили в управлении инспекционной деятельности в Житомирской области.

Как определяется режим работы

Продолжительность рабочего времени согласовывается между работником и работодателем. Это могут быть и два часа в день, и два часа в неделю.

Однако, как отмечают специалисты, при этом должны быть соблюдены минимальные государственные гарантии по оплате труда.

Более того, если индивидуальная программа человека с инвалидностью предусматривает уменьшенную продолжительность рабочего времени, работодатель просто обязан создать такие условия.

Работодателям следует помнить, что при приеме на работу работника с инвалидностью не устанавливается испытательный срок.

Кроме того, инвалидность является уважительной причиной для расторжения трудового договора, заключенного на определенный срок.

Может ли человек с инвалидностью работать на двух работах

Ранее Finance.ua писал , что украинское законодательство позволяет работникам, в том числе и людям с инвалидностью, иметь основное место работы и дополнительно работать по совместительству.

В каждом случае речь идет об отдельных трудовых договорах. Количество отработанных часов по ним учитывается отдельно и не суммируется.

