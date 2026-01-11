Как определяется режим работы для работников с инвалидностью
Работодатель может установить работникам с инвалидностью неполный рабочий день или неполную рабочую неделю — по желанию работника с инвалидностью или по требованиям его индивидуальной программы реабилитации.
Об этом сообщили в управлении инспекционной деятельности в Житомирской области.
Как определяется режим работы
Продолжительность рабочего времени согласовывается между работником и работодателем. Это могут быть и два часа в день, и два часа в неделю.
Однако, как отмечают специалисты, при этом должны быть соблюдены минимальные государственные гарантии по оплате труда.
Более того, если индивидуальная программа человека с инвалидностью предусматривает уменьшенную продолжительность рабочего времени, работодатель просто обязан создать такие условия.
Работодателям следует помнить, что при приеме на работу работника с инвалидностью не устанавливается испытательный срок.
Читайте также
Кроме того, инвалидность является уважительной причиной для расторжения трудового договора, заключенного на определенный срок.
Может ли человек с инвалидностью работать на двух работах
Ранее Finance.ua писал, что украинское законодательство позволяет работникам, в том числе и людям с инвалидностью, иметь основное место работы и дополнительно работать по совместительству.
В каждом случае речь идет об отдельных трудовых договорах. Количество отработанных часов по ним учитывается отдельно и не суммируется.
Поделиться новостью
Также по теме
Как определяется режим работы для работников с инвалидностью
Чем занимается торговый представитель и сколько он зарабатывает
Какой пенсионный сбор будут платить украинцы при первой регистрации авто в 2026 году
Самые распространенные мифы о первой работе
Можно ли «обнулить» кредитную историю
Самая частая ошибка на практическом экзамене по вождению