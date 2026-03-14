0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как решить спорные вопросы с банком: полезные советы

Личные финансы
33
Что делать при возникновении спорных вопросов с банком
Что делать при возникновении спорных вопросов с банком, Фото: freepik
Иногда между вкладчиком и банком возникают недоразумения: списание средств с зарплатной карты, перерасчет на кредит, изменение тарифов или кредитного лимита. Вкладчик может обратиться в суд, однако процесс часто долгий и не всегда эффективный.
Эксперты «Финкульта» советуют воспользоваться альтернативными способами урегулирования спорных вопросов с банком.

Обратитесь в банк

Прежде всего, попробуйте связаться с банком для решения спорного вопроса:
  • онлайн (электронная почта, сервис «Обратная связь», чат-боты в мессенджерах),
  • устно на горячую линию или в контакт-центр,
  • по почте — письмом по адресу руководства банка или оставив письменное обращение в отделении банка.
Обязательно укажите данные, причину обращения, ожидаемый результат и способ получения ответа. Необходимо подписать письмо с датой.

Если банк не решил проблему

Следующий шаг — обращение в Национальный банк Украины через раздел «Защита прав потребителей» на сайте.
В случае нарушения банком обязанностей по информированию о системе гарантирования вкладов или условиях предоставления услуг по вкладам обращайтесь в Отдел защиты прав вкладчиков Фонд гарантирования вкладов физических лиц по адресу: cn-vzpv@fg.gov.ua.
Для получения гарантированной суммы возмещения инструкции доступны в разделе «Обращение граждан» на сайте Фонда.

Когда следует идти в суд

Если другие способы не принесли результата, закон позволяет обратиться в суд. Подробная информация доступна на портале court.gov.ua.
«Заранее узнайте свои права и условия банковских услуг — это помогает уверенно защищать свои средства и эффективно решать спорные вопросы. А перед важными юридическими шагами полезно получить консультацию юриста, чтобы принять взвешенное решение», — отмечают эксперты.
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныФинансовые лайфхаки
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems