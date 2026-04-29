Чехия завершает прием заявлений на долгосрочное пребывание: сколько заявлений уже подали

На спецразрешение на долгосрочное пребывание записалось уже 45 тысяч украинцев
В конце апреля завершается возможность «проявить интерес» онлайн к специальному разрешению на долгосрочное пребывание для беженцев из Украины. После этого Министерство внутренних дел Чехии будет проверять, кто отвечает установленным критериям получения разрешения.
Об этом сообщает Radio Prague International.
Желающих уже около 45 тысяч, сообщила пресс-секретарь МВД Гана Мала. В прошлом году интерес проявили около 82 тысяч беженцев, однако разрешение получили только более 16 тысяч заявителей.

Какие условия необходимо выполнить

Одним из ключевых требований остается финансовая независимость. Минимальная налогооблагаемая база за 2025 год, с которой должны быть уплачены налоги, должна составлять не менее 440 тысяч крон для первого заявителя в домохозяйстве и по 110 тысяч крон за каждого следующего.
Помимо финансовых критериев заявители должны отвечать и другим требованиям:
  • находиться в Чехии с временной защитой не менее двух лет;
  • иметь действующий загранпаспорт;
  • не иметь судимостей;
  • быть обеспеченными жильем;
  • не иметь задолженности по медицинскому страхованию;
  • при наличии детей школьного возраста — обеспечить их обязательное посещение школы.

Какие возможности дает разрешение

Специальное разрешение на долгосрочное пребывание дает право легально проживать в Чехии в течение пяти лет и предусматривает свободный доступ к рынку труда.
В перспективе это позволяет претендовать на получение разрешения на постоянное проживание на общих основаниях.
В то же время, этот статус не предусматривает доступ к части социальных выплат, а также получение чешского индивидуального идентификационного номера (rodné číslo).
Те, кто не будет отвечать требованиям для получения нового разрешения, смогут и дальше находиться в Чехии на основании временной защиты. Для тех, кто его продлил, этот статус действует до марта 2027 года.
Дальнейшие решения о правовом статусе украинских беженцев в странах Европейского Союза окончательно не согласованы.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что наибольшее количество украинских беженцев в странах Европейского Союза проживает в Германии. В то же время, по количеству на душу населения лидирует Чехия. По данным Министерства внутренних дел Чехии, по состоянию на середину марта количество лиц с временной защитой в стране выросло до 401 850 человек.
Также мы писали, что в Чехии готовят масштабное обновление правил пребывания иностранцев. Правительство уже поддержало соответствующий закон, который меняет подходы к оформлению документов и усиливает контроль за миграцией. Базовые условия получения вида на жительство остаются без изменений — нововведения касаются прежде всего процедур и взаимодействия с государственными органами.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
