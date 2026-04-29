Украинцы могут получить грант до 100 тыс. грн. для запуска собственного дела Сегодня 15:03 — Личные финансы

Грант позволяет получить до 100 тыс. грн.

Каритас-Киев продолжает принимать заявки на грантовую программу для тех, кто хочет завести собственное дело или возобновить бизнес после релокации. Участники могут получить финансовую помощь, обучение, менторскую поддержку и юридические консультации.

Программа реализуется в рамках проекта GROW при поддержке Caritas Española и Caritas Ukraine, говорится в сообщении организаторов.

Программа охватывает г. Киев, а размер гранта составляет ~100 тыс. грн (при условии обоснования может быть увеличен).

Кто может податься на грант

Участие в программе могут принять жители Киева, принадлежащие к уязвимым категориям, в частности:

внутренне перемещенные лица;

одинокие родители;

многодетные семьи;

люди в возрасте 50+;

лица с инвалидностью;

ветераны.

Организаторы отмечают, что цель программы — не только предоставить средства, но и помочь создать жизнеспособный бизнес с перспективой развития.

На что можно использовать средства

Грантовые деньги можно направить на нужды, связанные с запуском или развитием дела, в частности:

приобретение или аренду оборудования;

аренду помещения (до 25% суммы гранта);

закупку сырья и расходных материалов;

маркетинг и рекламное продвижение.

Кроме финансирования, участникам предлагают обучение по предпринимательству и финансовой грамотности, а также менторскую поддержку опытных предпринимателей.

Как будут отбирать участников

Отбор будет проводиться на конкурсной основе. При оценке будут учитываться:

насколько обоснована потребность в финансировании;

реалистичность и жизнеспособность бизнес-идеи;

понимание рынка и потенциальных клиентов;

способность воплотить проект;

имеющийся опыт в бизнесе;

уровень социальной или финансовой уязвимости.

Также будут отдельно оценивать рыночный потенциал и финансовую устойчивость бизнес-проекта.

Подать заявку на участие можно через на участие можно через онлайн-форму , а больше подробностей о программе доступно по ссылке: caritas.kyiv.ua/grow

