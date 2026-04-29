Украинцы могут получить грант до 100 тыс. грн. для запуска собственного дела

Личные финансы
Грант позволяет получить до 100 тыс. грн.
Каритас-Киев продолжает принимать заявки на грантовую программу для тех, кто хочет завести собственное дело или возобновить бизнес после релокации. Участники могут получить финансовую помощь, обучение, менторскую поддержку и юридические консультации.
Программа реализуется в рамках проекта GROW при поддержке Caritas Española и Caritas Ukraine, говорится в сообщении организаторов.
Программа охватывает г. Киев, а размер гранта составляет ~100 тыс. грн (при условии обоснования может быть увеличен).

Кто может податься на грант

Участие в программе могут принять жители Киева, принадлежащие к уязвимым категориям, в частности:
  • внутренне перемещенные лица;
  • одинокие родители;
  • многодетные семьи;
  • люди в возрасте 50+;
  • лица с инвалидностью;
  • ветераны.
Организаторы отмечают, что цель программы — не только предоставить средства, но и помочь создать жизнеспособный бизнес с перспективой развития.

На что можно использовать средства

Грантовые деньги можно направить на нужды, связанные с запуском или развитием дела, в частности:
  • приобретение или аренду оборудования;
  • аренду помещения (до 25% суммы гранта);
  • закупку сырья и расходных материалов;
  • маркетинг и рекламное продвижение.
Кроме финансирования, участникам предлагают обучение по предпринимательству и финансовой грамотности, а также менторскую поддержку опытных предпринимателей.
Читайте также

Как будут отбирать участников

Отбор будет проводиться на конкурсной основе. При оценке будут учитываться:
  • насколько обоснована потребность в финансировании;
  • реалистичность и жизнеспособность бизнес-идеи;
  • понимание рынка и потенциальных клиентов;
  • способность воплотить проект;
  • имеющийся опыт в бизнесе;
  • уровень социальной или финансовой уязвимости.
Также будут отдельно оценивать рыночный потенциал и финансовую устойчивость бизнес-проекта.
Подать заявку на участие можно через онлайн-форму, а больше подробностей о программе доступно по ссылке: caritas.kyiv.ua/grow.
Светлана Вышковская
Также по теме
Также по теме
