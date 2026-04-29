Место для вашей рекламы

Уровень заработной платы в строительстве: что изменили

Правительство изменило подход к расчету зарплат в строительстве за публичные средства.
Об этом говорится в сообщении.

О чем идет речь

Изменены правила, согласно которым в сметах определяется уровень заработной платы. Речь идет о проектах реализуемых за публичные средства или кредиты, предоставленные под государственные гарантии.
Ранее уровень зарплаты в сметах ограничивали минимальными показателями, которые не соответствовали рыночным. В то же время при расчетах за выполненные работы оплата труда не учитывалась на уровне фактических затрат.
Решение стало частью более широкой реформы и совершенствования законодательства в сфере градостроительства.

Как будут считать

Теперь при расчете стоимости строительства уровень зарплаты в смете будет приближен к рыночным условиям. Его определяет заказчик еще на этапе подготовки проекта.
Этот уровень не может быть ниже средней зарплаты в строительстве в конкретном регионе за прошлый год — по официальным данным Главного управления статистики.
К этой цифре применяется дополнительный коэффициент, ежегодно определяемый Правительством.
В 2026 году он составит:
  • 3 — если средняя зарплата в отрасли была меньше 13 тысяч гривен;
  • 2 — если от 13 до 30 тысяч гривен;
  • 1,5 — если более 30 тысяч гривен.
То есть в большинстве случаев сметная зарплата теперь будет в диапазоне примерно 30 000 — 60 000 грн, что гораздо ближе к реальным рыночным зарплатам в строительстве.
Также, чтобы зарплата рабочих в строительстве осталась не просто цифрой в смете, она должна подтверждаться реально уплаченными средствами работникам.
Подрядчик получает компенсацию за оплату труда только в пределах фактически выплаченных зарплат строителям и другим работникам объекта.
Теперь при оформлении актов выполненных работ нужно показать не только расчет, но и предоставить справку о реальном уровне зарплат. То есть действует следующая логика: сколько реально заплатили работникам — столько и учитывается в оплате работ. Это позволит избежать ситуаций, когда в документах одни цифры, а строители получают совсем другие деньги.

Что это даст

Благодаря изменениям зарплаты как в сметах, так и фактически выплаченные будут соответствовать реальности. Это позволит сделать оплату труда строителей более приближенным к рынку, уменьшить пространство для неформальных практик и привести правила в соответствие с реальными условиями.
Место для вашей рекламы
Напомним, Кабинет Министров принял важные решения для упрощения регулирования в сфере строительства. «Правительство Украины продолжает системную дерегуляцию в сфере строительства с целью ускорения восстановления жилья, инфраструктуры и социальных объектов», — заявила Свириденко.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиСтроительствоРабота
Место для вашей рекламы
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования.
