Уровень заработной платы в строительстве: что изменили

Изменены правила, согласно которым в сметах определяется уровень заработной платы. Речь идет о проектах реализуемых за публичные средства или кредиты, предоставленные под государственные гарантии.
Ранее уровень зарплаты в сметах ограничивали минимальными показателями, которые не соответствовали рыночным. В то же время при расчетах за выполненные работы оплата труда не учитывалась на уровне фактических затрат.
К этой цифре применяется дополнительный коэффициент, ежегодно определяемый Правительством.
В 2026 году он составит:
3 — если средняя зарплата в отрасли была меньше 13 тысяч гривен;
2 — если от 13 до 30 тысяч гривен;
1,5 — если более 30 тысяч гривен.
То есть в большинстве случаев сметная зарплата теперь будет в диапазоне примерно 30 000 — 60 000 грн, что гораздо ближе к реальным рыночным зарплатам в строительстве.
Также, чтобы зарплата рабочих в строительстве осталась не просто цифрой в смете, она должна подтверждаться реально уплаченными средствами работникам.
Подрядчик получает компенсацию за оплату труда только в пределах фактически выплаченных зарплат строителям и другим работникам объекта.
Теперь при оформлении актов выполненных работ нужно показать не только расчет, но и предоставить справку о реальном уровне зарплат. То есть действует следующая логика: сколько реально заплатили работникам — столько и учитывается в оплате работ. Это позволит избежать ситуаций, когда в документах одни цифры, а строители получают совсем другие деньги.
Что это даст
Благодаря изменениям зарплаты как в сметах, так и фактически выплаченные будут соответствовать реальности. Это позволит сделать оплату труда строителей более приближенным к рынку, уменьшить пространство для неформальных практик и привести правила в соответствие с реальными условиями.
Напомним, Кабинет Министров принял важные решения для упрощения регулирования в сфере строительства. «Правительство Украины продолжает системную дерегуляцию в сфере строительства с целью ускорения восстановления жилья, инфраструктуры и социальных объектов», — заявила Свириденко.