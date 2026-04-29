Уровень заработной платы в строительстве: что изменили Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Правительство изменило подход к расчету зарплат в строительстве за публичные средства.

Об этом говорится в сообщении

О чем идет речь

Изменены правила, согласно которым в сметах определяется уровень заработной платы. Речь идет о проектах реализуемых за публичные средства или кредиты, предоставленные под государственные гарантии.

Ранее уровень зарплаты в сметах ограничивали минимальными показателями, которые не соответствовали рыночным. В то же время при расчетах за выполненные работы оплата труда не учитывалась на уровне фактических затрат.

Решение стало частью более широкой реформы и совершенствования законодательства в сфере градостроительства.

Как будут считать

Теперь при расчете стоимости строительства уровень зарплаты в смете будет приближен к рыночным условиям. Его определяет заказчик еще на этапе подготовки проекта.

Этот уровень не может быть ниже средней зарплаты в строительстве в конкретном регионе за прошлый год — по официальным данным Главного управления статистики.

К этой цифре применяется дополнительный коэффициент, ежегодно определяемый Правительством.

В 2026 году он составит:

3 — если средняя зарплата в отрасли была меньше 13 тысяч гривен;

2 — если от 13 до 30 тысяч гривен;

1,5 — если более 30 тысяч гривен.

То есть в большинстве случаев сметная зарплата теперь будет в диапазоне примерно 30 000 — 60 000 грн, что гораздо ближе к реальным рыночным зарплатам в строительстве.

Также, чтобы зарплата рабочих в строительстве осталась не просто цифрой в смете, она должна подтверждаться реально уплаченными средствами работникам.

Подрядчик получает компенсацию за оплату труда только в пределах фактически выплаченных зарплат строителям и другим работникам объекта.

Теперь при оформлении актов выполненных работ нужно показать не только расчет, но и предоставить справку о реальном уровне зарплат. То есть действует следующая логика: сколько реально заплатили работникам — столько и учитывается в оплате работ. Это позволит избежать ситуаций, когда в документах одни цифры, а строители получают совсем другие деньги.

Что это даст

Благодаря изменениям зарплаты как в сметах, так и фактически выплаченные будут соответствовать реальности. Это позволит сделать оплату труда строителей более приближенным к рынку, уменьшить пространство для неформальных практик и привести правила в соответствие с реальными условиями.

Напомним, Кабинет Министров принял важные решения для упрощения регулирования в сфере строительства. «Правительство Украины продолжает системную дерегуляцию в сфере строительства с целью ускорения восстановления жилья, инфраструктуры и социальных объектов», — заявила Свириденко.

