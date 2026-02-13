Работа в ЕС: какие вакансии популярны, а какие нет (инфографика) Сегодня 19:00 — Личные финансы

Работа в ЕС: какие вакансии популярны, а какие нет (инфографика)

Статистика показывает, что с 2019 года наибольший рост уровня вакансий в ЕС наблюдался среди работников на производствах (+4,2 процентных пункта (п.п.).

Это свидетельствует о вероятном увеличении сложностей в наборе персонала, пишет Евростат.

Где наибольший рост уровня вакансий

«менеджеры по продажам, маркетингу и развитию» (+3,0 п.п.),

«прочие работники в продажах» (+2,8 п.п.),

«работники транспорта и хранения» (+2,5 п.п.)

«прочие вспомогательные канцелярские работники» (+2,4 п.п.).

Наибольшее падение

Наблюдалось для «техников и младших специалистов по биологическим наукам» (-2,6 п.п.), далее следуют «специалисты по базам данных и сетям» (-1,7 п.п.), «разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений» (-1,5 п.п.), «менеджеры отелей и ресторанов». (-1,0 п.п.).

Выводы

Снижение уровня вакансий не обязательно означает, что эти профессии сокращаются, или наоборот. В случае «специалистов по базам данных и сетям», хотя и наблюдалось снижение (-1,7 п.п. до 5,1% в 2023 году), уровень вакансий оставался значительно выше среднего показателя по всем профессиям (2,4%), тогда как доля работников выросла на 0,2 п.п. между 2019 и 2023 годами.

То же касается и разработчиков и аналитиков программного обеспечения и приложений, у которых уровень вакансий снизился до 6,9% в 2023 году, но доля работников у них выросла на 0,5 п.п. за тот же период.

В некоторых профессиях, уровень вакансий которых вырос, доля работников уменьшилась, например, в «транспортных и складских работниках» и «других работниках сбыта».

