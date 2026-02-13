0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Работа в ЕС: какие вакансии популярны, а какие нет (инфографика)

Личные финансы
2
Работа в ЕС: какие вакансии популярны, а какие нет (инфографика)
Работа в ЕС: какие вакансии популярны, а какие нет (инфографика)
Статистика показывает, что с 2019 года наибольший рост уровня вакансий в ЕС наблюдался среди работников на производствах (+4,2 процентных пункта (п.п.).
Это свидетельствует о вероятном увеличении сложностей в наборе персонала, пишет Евростат.

Где наибольший рост уровня вакансий

  • «менеджеры по продажам, маркетингу и развитию» (+3,0 п.п.),
  • «прочие работники в продажах» (+2,8 п.п.),
  • «работники транспорта и хранения» (+2,5 п.п.)
  • «прочие вспомогательные канцелярские работники» (+2,4 п.п.).
Работа в ЕС: какие вакансии популярны, а какие нет (инфографика)

Наибольшее падение

Наблюдалось для «техников и младших специалистов по биологическим наукам» (-2,6 п.п.), далее следуют «специалисты по базам данных и сетям» (-1,7 п.п.), «разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений» (-1,5 п.п.), «менеджеры отелей и ресторанов». (-1,0 п.п.).
Работа в ЕС: какие вакансии популярны, а какие нет (инфографика)

Выводы

Снижение уровня вакансий не обязательно означает, что эти профессии сокращаются, или наоборот. В случае «специалистов по базам данных и сетям», хотя и наблюдалось снижение (-1,7 п.п. до 5,1% в 2023 году), уровень вакансий оставался значительно выше среднего показателя по всем профессиям (2,4%), тогда как доля работников выросла на 0,2 п.п. между 2019 и 2023 годами.
Читайте также
То же касается и разработчиков и аналитиков программного обеспечения и приложений, у которых уровень вакансий снизился до 6,9% в 2023 году, но доля работников у них выросла на 0,5 п.п. за тот же период.
Читайте также
В некоторых профессиях, уровень вакансий которых вырос, доля работников уменьшилась, например, в «транспортных и складских работниках» и «других работниках сбыта».
Ранее мы писали, вице-президент международной компании по трудоустройству Gremi Personal Галина Кириченко советует соблюдать несколько базовых правил, которые помогут избежать проблем при работе в Польше.
В то же время, Германия строго контролирует рынок труда и налагает большие штрафы на лиц, работающих нелегально. Специалисты рассказали, что такое нелегальное трудоустройство, как проверить свой статус и избежать штрафов.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Работа
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems