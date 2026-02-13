Налоговая льгота на детей в Польше: кто и сколько может получить Сегодня 14:37 — Личные финансы

Женщина с ребенком оформляет налоговую льготу в Польше

Налоговая льгота на детей одна из самых популярных в ежегодных декларациях в Польше. Она позволяет родителям и законным опекунам уменьшить сумму налога на прибыль — то есть либо снизить долг перед налоговой, либо получить больше возврата.

Детальнее об этом рассказываем со ссылкой на издание inpoland

Кто имеет право на льготу

Цель такой льготы — поддержать семьи, в которых воспитывают детей, и частично компенсировать расходы на их содержание.

Воспользоваться льготой могут люди, которые:

проживают в Польше;

получают доход, облагаемый налогом по налоговой шкале;

воспитывают детей и отвечают критериям дохода и количества детей.

Льгота предоставляется обоим родителям, законным опекунам или приемным родителям, состоящим в браке.

В то же время она не распространяется на лиц, имеющих только доход, облагаемый единым налогом — в частности, от предпринимательской или сельскохозяйственной деятельности, разового налога или налоговой карты.

На каких детей распространяется возмещение

Льготу могут получить родители или опекуны:

несовершеннолетних детей;

совершеннолетних детей, получавших пособие по уходу или социальную пенсию;

детей до 25 лет, которые учатся и не имеют собственного дохода.

Читайте также «єЯсла»: как работающим родителям оформить выплаты на ребенка

Какую сумму можно получить

Размер возврата зависит от количества детей:

на первого ребенка — 1 112,04 злотых;

на второго — 1 112,04 злотых;

на третьего — 2 000,04 злотых;

на четвертого и каждого следующего — 2 700,00 злотых.

Суммы устанавливаются каждый год, но расчет ведется помесячно. То есть льгота начисляется за каждый месяц, в котором были выполнены условия.

Если ребенок родился в течение года, достиг 18 или 25 лет или завершил обучение, льготу начислят только за те месяцы, когда сохранялось право на нее.

Какие есть ограничения по доходу

Ограничения действуют только для семей с ребенком.

В таком случае право на льготу сохраняется, если:

годовой доход супругов или опекунов не превышает 112 000 злотых;

доход матери или отца, самостоятельно воспитывающих ребенка, не превышает 112 000 злотых;

доход холостого налогоплательщика не превышает 56 000 злотых.

Если эти пороги превышены, право на льготу на ребенка теряется на весь налоговый год.

Читайте также Пособие при рождении ребенка: какие выплаты получают в других странах

В то же время, для семей с двумя и более детьми ограничений по доходу нет — льгота предоставляется независимо от заработка.

Как оформить льготу

Льготу следует указать в декларации PIT-36 или PIT-37 вместе с приложением PIT/O.

В приложении следует указать количество детей и их номера PESEL. Если номера нет — нужно вписать имя, фамилию и дату рождения.

Если супруги подают общую декларацию, подается одно приложение PIT/O. Если декларации подаются отдельно, каждый родитель указывает в своем PIT/O сумму, вычитаемую из своего налога. Если льготу заявляет только один родитель, другой не добавляет форму PIT/O в свою декларацию

Ранее мы сообщали , что летом 2025-го президент Польши Кароль Навроцкий подписал свою вторую законодательную инициативу — «PIT Zero. Rodzina na plus». Документ предусматривает освобождение семей с двумя или более детьми от уплаты НДФЛ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.