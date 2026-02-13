Поток украинских беженцев в ЕС не сократится в ближайшее время — МВД ФРГ Сегодня 11:28 — Личные финансы

Немецкое МВД не ожидает, что в ближайшее время количество украинских беженцев значительно снизится

По состоянию на начало 2026 года из Германии уехали более 471 тысяч украинцев, прибывших в страну после начала полномасштабной войны. В то же время, общее количество лиц с временной защитой превышает 1,15 миллиона.

Об этом рассказало Министерство внутренних дел ФРГ в ответ на запрос Deutsche Welle.

Сколько украинцев уехали из Германии

По данным МВД ФРГ, по состоянию на 31 января 2026 года из страны уехали более 471 тысячи человек, прибывших из Украины после 24 февраля 2022 года.

В то же время по состоянию на 7 февраля 2026 года в Центральном реестре иностранцев было зафиксировано 1,157 миллиона человек, которые въехали в Германию из-за войны россии против Украины и получили временную защиту. Среди них:

около 672 тысяч женщин;

примерно 484 тысячи мужчин;

около 305 тысяч несовершеннолетних.

85 266 зарегистрированных лиц — это мужчины в возрасте от 18 до 26 лет.

В ФРГ не ожидают значительного уменьшения количества беженцев

В МВД ФРГ сообщили, что не располагают данными о количестве граждан Украины, въехавших в страну в январе 2026 года. Это связано с тем, что украинцы могут въезжать в Германию без визы и находиться на территории страны до 90 дней.

В то же время, в ведомстве не ожидают в ближайшее время существенного сокращения количества беженцев, прибывающих в Европейский Союз и Германию. Среди причин называют продолжающиеся боевые действия и регулярные российские атаки.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что количество первичных заявок на получение убежища в Германии в 2025 году составило около 113 тысяч, что вдвое меньше, чем в 2024 году.

Европейская комиссия начала рассматривать вопрос репатриации Германией польских работников из-за пределов ЕС, несмотря на наличие документов, подтверждающих их легальное проживание и трудоустройство в Польше.

