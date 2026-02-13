Зарядная станция Bluetti за рубежом стоит на 60% дешевле, EcoFlow — на 25%: популярные модели Сегодня 11:05 — Энергетика

Зарядная станция Bluetti

Спрос на портативные зарядные станции в Украине остается высоким после массовых отключений электроэнергии. В то же время, анализ цен свидетельствует, что покупка такого оборудования за рубежом может быть существенно дешевле. Экономия порой превышает 60%.

Об этом в комментарии Delo.ua сообщили в почтово-логистической группе Meest.

Украинцы массово покупают энергетическое оборудование

По данным открытых источников, суммарная установленная мощность портативных зарядных станций, приобретенных украинцами, уже измеряется гигаваттами . Это свидетельствует о масштабной адаптации домохозяйств и бизнеса к рискам перебоев с электроснабжением.

Сравнение цен в украинских и зарубежных интернет-магазинах в феврале 2026 года показало, что при покупке за рубежом можно сэкономить от 25% до 70% в зависимости от категории товара. Чаще всего речь идет о зарядных станциях, павербанках, аккумуляторах, стабилизаторах напряжения и термоодежде.

По словам руководителя по маркетингу сервиса Meest Shopping Андрея Курильца, за рубежом производители регулярно проводят масштабные распродажи. В Украине же отдельных моделей может не быть в наличии или они продаются по предзаказу.

Разница в ценах на популярные модели

В сегменте портативных электростанций разница в цене может достигать 25−61%. Например:

Bluetti EB3A — экономия около 61%;

Bluetti Elite 200 V2 — около 28%;

EcoFlow DELTA Pro 3 — около 25%;

Anker SOLIX C1000 Gen 2 — около 34%;

Anker SOLIX C300 DC — около 28%.

Наибольшая разница фиксируется в моделях среднего сегмента, тогда как на премиальных станциях она обычно составляет 25−30%.

Почему цены отличаются

Аналитики объясняют ее несколькими факторами:

разные закупочные цены для украинского и зарубежного рынков;

масштабные распродажи в ЕС и США;

колебания курса валют;

высокая маржинальность локального рынка при пиковом спросе;

ограниченный импорт отдельных моделей в Украину.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой Государственную таможенную службу писал , что в январе 2026 года в Украину импортировано 13,6 тыс. тонн электрических аккумуляторов, что более чем вдвое (на 109%) превышает показатель января предыдущего года, когда он составил 6,5 тыс. тонн.

Общая стоимость везенного оборудования составила более 10,4 млрд гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, объем импорта в денежном измерении вырос почти на 6,5 млрд гривен.

