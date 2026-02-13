0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зарядная станция Bluetti за рубежом стоит на 60% дешевле, EcoFlow — на 25%: популярные модели

Энергетика
85
Зарядная станция Bluetti
Зарядная станция Bluetti
Спрос на портативные зарядные станции в Украине остается высоким после массовых отключений электроэнергии. В то же время, анализ цен свидетельствует, что покупка такого оборудования за рубежом может быть существенно дешевле. Экономия порой превышает 60%.
Об этом в комментарии Delo.ua сообщили в почтово-логистической группе Meest.

Украинцы массово покупают энергетическое оборудование

По данным открытых источников, суммарная установленная мощность портативных зарядных станций, приобретенных украинцами, уже измеряется гигаваттами. Это свидетельствует о масштабной адаптации домохозяйств и бизнеса к рискам перебоев с электроснабжением.
Сравнение цен в украинских и зарубежных интернет-магазинах в феврале 2026 года показало, что при покупке за рубежом можно сэкономить от 25% до 70% в зависимости от категории товара. Чаще всего речь идет о зарядных станциях, павербанках, аккумуляторах, стабилизаторах напряжения и термоодежде.
Читайте также: EcoFlow, Bluetti и другие: как выбрать зарядную станцию
По словам руководителя по маркетингу сервиса Meest Shopping Андрея Курильца, за рубежом производители регулярно проводят масштабные распродажи. В Украине же отдельных моделей может не быть в наличии или они продаются по предзаказу.

Разница в ценах на популярные модели

В сегменте портативных электростанций разница в цене может достигать 25−61%. Например:
  • Bluetti EB3A — экономия около 61%;
  • Bluetti Elite 200 V2 — около 28%;
  • EcoFlow DELTA Pro 3 — около 25%;
  • Anker SOLIX C1000 Gen 2 — около 34%;
  • Anker SOLIX C300 DC — около 28%.
Наибольшая разница фиксируется в моделях среднего сегмента, тогда как на премиальных станциях она обычно составляет 25−30%.

Почему цены отличаются

Аналитики объясняют ее несколькими факторами:
  • разные закупочные цены для украинского и зарубежного рынков;
  • масштабные распродажи в ЕС и США;
  • колебания курса валют;
  • высокая маржинальность локального рынка при пиковом спросе;
  • ограниченный импорт отдельных моделей в Украину.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой Государственную таможенную службу писал, что в январе 2026 года в Украину импортировано 13,6 тыс. тонн электрических аккумуляторов, что более чем вдвое (на 109%) превышает показатель января предыдущего года, когда он составил 6,5 тыс. тонн.
Общая стоимость везенного оборудования составила более 10,4 млрд гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, объем импорта в денежном измерении вырос почти на 6,5 млрд гривен.
По материалам:
Діло
ЭнергетикаЭлектроэнергия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems