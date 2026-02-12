0 800 307 555
В Украине существенно сократился дефицит электроэнергии: Шмыгаль рассказал детали

Энергетика
4
Министр энергетики Денис Шмигаль
Дефицит электроэнергии в последние дни составляет 4,3−4,5 ГВт, что существенно меньше, чем было в морозные дни, когда он достигал 5−6 ГВт при пиковом потреблении 18 ГВт.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль на заседании энергокомитета Верховной Рады в четверг, передает «Интерфакс-Украина».
«По состоянию на сегодняшний день, 12 февраля прогнозный максимум потребления составляет 16,4 ГВт — это то, что экономика хотела бы потребить. К сожалению, дать мы можем только 12,3 ГВт», — сказал Шмыгаль.
«Из этой мощности почти 2 ГВт — импорта, 7,5 ГВт — АЭС, очень мало блоков ТЭС — всего 5 энергоблоков общей мощностью 854 МВт. Сегодня чуть меньше солнца, но мы уже имели 1,6−1,7 ГВт вчера-позавчера — то есть солнце начинает набирать мощность. Надеемся также, что будет хорошая водяная весна, и „Укргидроэнерго“ даст нам положительный приток», — отметил глава Минэнерго.
Он добавил, что в работе утром все девять блоков АЭС (общая мощность 7,8 ГВт. — Ред.), преимущественно работающие на номинальной мощности, но, по его словам, есть еще резерв на Ровенской АЭС.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
ЭнергетикаШмыгаль
