Повышение цен на электроэнергию на спотовых рынках сократило отключения потребителям — НКРЭКУ
Повышение граничных цен на электроэнергию на спотовых рынках с 16 января позволило сократить длительность отключений для потребителей на 1,5 очереди.
Об этом сообщил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Юрий Власенко во время выступления в Верховной Раде в среду, передает «Интерфакс-Украина».
«Наши регуляторные решения позволили снизить на 1,5 очереди продолжительность отключений электроэнергии потребителям», — заявил он во время выступления.
По словам Власенко, во время массированных атак рф Украина теряла примерно 40% собственной генерации, и покрыть потребность только собственными ресурсами было невозможно. При этом рост цен на электроэнергию на сопредельных рынках ограничивал возможность импорта.
Результаты повышения прайскепов
После повышения предельных цен на 82,5% до 15 тыс. грн/МВт·ч в течение февраля импорт электроэнергии вырос почти вдвое по сравнению с январем. Ежедневный объем импорта достигал 50 тыс. МВт·ч, что покрывало около 20% суточного потребления электроэнергии в стране.
«Решение о необходимых регуляторных изменениях было принято в тесном сотрудничестве с правительством», — подчеркнул Власенко.
