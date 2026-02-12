Повышение цен на электроэнергию на спотовых рынках сократило отключения потребителям — НКРЭКУ Сегодня 07:27 — Энергетика

Повышение граничных цен на электроэнергию на спотовых рынках с 16 января позволило сократить длительность отключений для потребителей на 1,5 очереди.

Об этом сообщил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Юрий Власенко во время выступления в Верховной Раде в среду, передает «Интерфакс-Украина».

«Наши регуляторные решения позволили снизить на 1,5 очереди продолжительность отключений электроэнергии потребителям», — заявил он во время выступления.

По словам Власенко, во время массированных атак рф Украина теряла примерно 40% собственной генерации, и покрыть потребность только собственными ресурсами было невозможно. При этом рост цен на электроэнергию на сопредельных рынках ограничивал возможность импорта.

Результаты повышения прайскепов

После повышения предельных цен на 82,5% до 15 тыс. грн/МВт·ч в течение февраля импорт электроэнергии вырос почти вдвое по сравнению с январем. Ежедневный объем импорта достигал 50 тыс. МВт·ч, что покрывало около 20% суточного потребления электроэнергии в стране.

«Решение о необходимых регуляторных изменениях было принято в тесном сотрудничестве с правительством», — подчеркнул Власенко.

