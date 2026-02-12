0 800 307 555
Помощь из Дании: генераторы и мобильная котельная помогут Киеву

Энергетика
Киев получил из Дании генераторы и мобильную котельную, которые усилят энергетическую безопасность города в время кризиса.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В Киев из Копенгагена, столицы Дании, пришла очередная партия гуманитарной помощи: три генератора мощностью 88, 110 и 128 кВт и мобильная котельная мощностью 1455 кВт.
В сложных условиях энергетического кризиса это оборудование поможет усилить устойчивость критически важных объектов, социальных учреждений и домов города.
Киев выражает благодарность Копенгагену и всему датскому народу за поддержку, а также благотворительному фонду Bevar Ukraine за содействие в доставке жизненно необходимого оборудования, заключает пресс-служба.
По материалам:
Finance.ua
