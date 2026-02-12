Помощь из Дании: генераторы и мобильная котельная помогут Киеву
Киев получил из Дании генераторы и мобильную котельную, которые усилят энергетическую безопасность города в время кризиса.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В Киев из Копенгагена, столицы Дании, пришла очередная партия гуманитарной помощи: три генератора мощностью 88, 110 и 128 кВт и мобильная котельная мощностью 1455 кВт.
В сложных условиях энергетического кризиса это оборудование поможет усилить устойчивость критически важных объектов, социальных учреждений и домов города.
Киев выражает благодарность Копенгагену и всему датскому народу за поддержку, а также благотворительному фонду Bevar Ukraine за содействие в доставке жизненно необходимого оборудования, заключает пресс-служба.
Поделиться новостью
Также по теме
Помощь из Дании: генераторы и мобильная котельная помогут Киеву
Централизованное отопление Киева полностью заменить на локальные источники тепла невозможно — Кличко
Повышение цен на электроэнергию на спотовых рынках сократило отключения потребителям — НКРЭКУ
Мораторий действует: в СНБО прокомментировали информацию о повышении тарифов на свет и тепло
После вражеских обстрелов есть обесточивание в трех областях, до сих пор сложно в Киевской и Одесской областях
Индия и Иран «подняли» цены на нефть