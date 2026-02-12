0 800 307 555
«СвітлоДім»: что это, для кого и как подать заявку на приобретение оборудования для дома

Личные финансы
Правительственная программа «СвітлоДім» должна поддержать многоквартирные дома во время длительных отключений
Согласно сообщению Министерства развития общин и территорий, в Украине стартовал прием заявок по программе «СвітлоДім». В рамках этой программы объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), управляющие и обслуживающие кооперативы могут получить денежные средства для приобретения генераторов и прочего оборудования для автономного электропитания.

Что это за программа, для кого и на что можно получить пособие

«СвітлоДім» — это правительственная программа поддержки многоквартирных домов для автономного электропитания во время длительных отключений. В ее рамках можно получить государственную помощь в размере от 100 до 300 тыс. гривен на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и прочего энергооборудования.
Программа разработана для ОСМД, жилых и обслуживающих кооперативов, управляющих многоквартирных домов любой формы собственности.
Программа действует только для Киева и области, впоследствии ее обещают расширить.
Пособие можно получить на приобретение оборудования для автономного электропитания, в частности:
  • бензиновые, дизельные или газовые генераторы;
  • инверторы;
  • батареи и аккумуляторные системы;
  • блоки управления высоковольтными батареями;
  • солнечные панели.
Важно, что получатель самостоятельно выбирает поставщика и вид оборудования — ограничений по модели или бренду нет. Оформление заявки производится онлайн, без бумажных документов, решение принимается в течение 48 часов.

Кто может подать заявку

Заявку могут подать:
  • объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД);
  • управляющие многоквартирных домов;
  • жилищные и обслуживающие кооперативы любой формы собственности.
Пособие предоставляется на нужды всего дома, а не отдельных квартир. Форма собственности дома не имеет значения.
Физические лица и отдельные жители подать заявку не могут.

Размеры пособия

Размеры пособия зависят от параметров дома и варьируются от 100 до 300 тыс. гривен:
  • дома до шести этажей могут получить 100 тысяч гривен;
  • дома от семи до 16 этажей — 200 тыс. гривен;
  • дома от 17 этажей; имеющие собственную котельную; дома, в которых от 4 до 16 этажей, но вместе с этим в них четыре или более подъездов — 300 тыс. гривен.
Как подать заявку и получить деньги: пошаговая инструкция

Прежде всего проверьте, что вы подходите под программу:
  • ОСМД или управляющий зарегистрированы как юридическое лицо;
  • дом расположен в Киеве или области;
  • у руководителя или уполномоченного лица есть квалифицированная электронная подпись (КЭП).
Перед подачей заявки необходимо открыть счет со специальным режимом для зачисления и целевого использования государственной помощи в банках-партнерах программы.
Зайдите на сайт svitlodim.gov.ua, нажмите кнопку «Подать заявку», вас перенаправит на портал «Дія» в раздел «Помощь многоквартирным домам». В этом разделе можно зайти напрямую по этой ссылке.
  • нажмите «Подать заявление» и авторизуйтесь на портале КЭП юридического лица или ФЛП;
  • заполните заявление: проверьте данные, укажите тип заявителя, местонахождение и этажность дома, добавив подтверждающие документы;
  • выберите направления и размер расходов, данные о котельной или договорах на оборудование (при наличии);
  • подтвердить согласие с условиями программы и подписать заявление;
  • ожидайте решения и начисления денежного пособия.

Документы, необходимые для подачи заявки

  • документ, подтверждающий этажность дома;
  • договоры поставки оборудования (при наличии);
  • ОСМД следует приложить также решение органа управления о приобретении оборудования с привлечением пособия и устав;
  • Управляющему следует приложить договор о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом с приложениями и при необходимости документ органа местного самоуправления с подтверждением действия договора о предоставлении услуги по управлению многоквартирным домом и решение собрания совладельцев многоквартирного дома о приобретении оборудования с привлечением пособия;
  • кооперативу следует приложить решение органа управления кооператива или собрания совладельцев о приобретении оборудования с привлечением помощи и устав;
  • для подтверждения этажности дома предоставляется копия технического паспорта дома (страницы с адресом и характеристикой этажности), в случае его отсутствия — справка органа местного самоуправления с информацией об этажности дома.
После этого заявка автоматически передается на проверку, решение должно быть принято в течение 48 часов. Статус заявки можно отслеживать в «Дії».
После получения денежных средств в течение 45 календарных дней необходимо купить заявленное оборудование. Если стоимость оборудования выше полученной компенсации, разницу нужно погасить самостоятельно.
После закупки оборудования необходимо подать отчет через «Дію»: загрузить счета, накладные, акты, документы, подтверждающие оплату и т. д. Также необходимо подтвердить, что оборудование установлено или готово к использованию.
Важно: если средства не использованы или не подтверждены документами, могут потребовать их вернуть.
