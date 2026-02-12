«СвітлоДім»: что это, для кого и как подать заявку на приобретение оборудования для дома Сегодня 10:50 — Личные финансы

Правительственная программа «СвітлоДім» должна поддержать многоквартирные дома во время длительных отключений

Согласно сообщению Министерства развития общин и территорий, в Украине стартовал прием заявок по программе «СвітлоДім». В рамках этой программы объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), управляющие и обслуживающие кооперативы могут получить денежные средства для приобретения генераторов и прочего оборудования для автономного электропитания.

Что это за программа, для кого и на что можно получить пособие

«СвітлоДім» — это правительственная программа поддержки многоквартирных домов для автономного электропитания во время длительных отключений. В ее рамках можно получить государственную помощь в размере от 100 до 300 тыс. гривен на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов и прочего энергооборудования.

Программа разработана для ОСМД, жилых и обслуживающих кооперативов, управляющих многоквартирных домов любой формы собственности.

Программа действует только для Киева и области, впоследствии ее обещают расширить.

Пособие можно получить на приобретение оборудования для автономного электропитания, в частности:

бензиновые, дизельные или газовые генераторы;

инверторы;

батареи и аккумуляторные системы;

блоки управления высоковольтными батареями;

солнечные панели.

Важно, что получатель самостоятельно выбирает поставщика и вид оборудования — ограничений по модели или бренду нет. Оформление заявки производится онлайн, без бумажных документов, решение принимается в течение 48 часов.

Кто может подать заявку

Заявку могут подать:

объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД);

управляющие многоквартирных домов;

жилищные и обслуживающие кооперативы любой формы собственности.

Пособие предоставляется на нужды всего дома, а не отдельных квартир. Форма собственности дома не имеет значения.

Физические лица и отдельные жители подать заявку не могут.

Размеры пособия

Размеры пособия зависят от параметров дома и варьируются от 100 до 300 тыс. гривен:

дома до шести этажей могут получить 100 тысяч гривен;

дома от семи до 16 этажей — 200 тыс. гривен;

дома от 17 этажей; имеющие собственную котельную; дома, в которых от 4 до 16 этажей, но вместе с этим в них четыре или более подъездов — 300 тыс. гривен.

Как подать заявку и получить деньги: пошаговая инструкция

Прежде всего проверьте, что вы подходите под программу:

ОСМД или управляющий зарегистрированы как юридическое лицо;

дом расположен в Киеве или области;

у руководителя или уполномоченного лица есть квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Перед подачей заявки необходимо открыть счет со специальным режимом для зачисления и целевого использования государственной помощи в банках-партнерах программы.

Зайдите на сайт svitlodim.gov.ua , нажмите кнопку «Подать заявку», вас перенаправит на портал «Дія» в раздел «Помощь многоквартирным домам». В этом разделе можно зайти напрямую по этой ссылке

нажмите «Подать заявление» и авторизуйтесь на портале КЭП юридического лица или ФЛП;

заполните заявление: проверьте данные, укажите тип заявителя, местонахождение и этажность дома, добавив подтверждающие документы;

выберите направления и размер расходов, данные о котельной или договорах на оборудование (при наличии);

подтвердить согласие с условиями программы и подписать заявление;

ожидайте решения и начисления денежного пособия.

Документы, необходимые для подачи заявки

документ, подтверждающий этажность дома;

договоры поставки оборудования (при наличии);

ОСМД следует приложить также решение органа управления о приобретении оборудования с привлечением пособия и устав;

Управляющему следует приложить договор о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом с приложениями и при необходимости документ органа местного самоуправления с подтверждением действия договора о предоставлении услуги по управлению многоквартирным домом и решение собрания совладельцев многоквартирного дома о приобретении оборудования с привлечением пособия;

кооперативу следует приложить решение органа управления кооператива или собрания совладельцев о приобретении оборудования с привлечением помощи и устав;

для подтверждения этажности дома предоставляется копия технического паспорта дома (страницы с адресом и характеристикой этажности), в случае его отсутствия — справка органа местного самоуправления с информацией об этажности дома.

После этого заявка автоматически передается на проверку, решение должно быть принято в течение 48 часов. Статус заявки можно отслеживать в «Дії».

После получения денежных средств в течение 45 календарных дней необходимо купить заявленное оборудование. Если стоимость оборудования выше полученной компенсации, разницу нужно погасить самостоятельно.

После закупки оборудования необходимо подать отчет через «Дію»: загрузить счета, накладные, акты, документы, подтверждающие оплату и т. д. Также необходимо подтвердить, что оборудование установлено или готово к использованию.

Важно: если средства не использованы или не подтверждены документами, могут потребовать их вернуть.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.