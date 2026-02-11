После закрытия ФЛП обязательства по ЕСВ остаются: что нужно знать Сегодня 20:01 — Казна и Политика

После закрытия ФЛП обязанности по уплате ЕСВ не прекращаются автоматически

Даже после прекращения предпринимательской деятельности физическое лицо-предприниматель (ФЛП) не освобождается от обязательств по уплате единого социального взноса (ЕСВ).

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Что является основанием для снятия с учета

Сообщается, что основанием для снятия ФЛП с учета налогов, сборов, других платежей и ЕСВ в контролирующих органах является получение информации о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности.

Такая информация должна содержать номер и дату внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.

В то же время после получения этих данных ФЛП снимается с учета только после:

проведения предусмотренной законодательством проверки;

осуществления окончательного расчета по ЕСВ;

закрытия интегрированных карточек плательщика (ИКП).

При каких условиях закрывается интегрированная карточка плательщика

ИКП закрывается при следующих условиях:

погашение налогового долга, недоимки по ЕСВ, штрафных санкций и пени или их списание;

возврат плательщику ошибочно или излишне уплаченных средств или их зачисление в бюджет по заявлению;

отсутствие рассроченных или отсроченных обязательств, налогового долга или иной задолженности, подлежащей контролю со стороны налоговых органов;

полное отражение в ИКП результатов контрольно-проверочной работы.

Если у ФЛП есть начисленные или неуплаченные суммы ЕСВ или недоимка, налоговый орган не проводит процедуру снятия с учета до полного погашения или списания долга.

Какие обязанности остаются после прекращения деятельности

При прекращении предпринимательской деятельности ФЛП продолжает пользоваться правами, исполнять обязанности и нести ответственность, предусмотренные для плательщика единого взноса, в части деятельности, осуществляемой им как ФЛП.

Сроки давности по начислению, применению и взысканию сумм недоимки, штрафов и начисленной пени по единому взносу не применяется.

Такое лицо должно обеспечить окончательные расчеты по налогам от осуществления предпринимательской деятельности.

