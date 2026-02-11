Минфин начал готовить бюджетную декларацию на 2027−2029 годы
Министерство финансов Украины приступило к подготовке Бюджетной декларации на 2027−2029 годы — ключевого среднесрочного документа, который станет основой для формирования проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год.
Что уже сделано
Министерство финансов уже подготовило и направило письмо главным распорядителям средств (ГРК) государственного бюджета по подготовке проекта Бюджетной декларации на 2027−2029 годы.
От ГРК будет получена информация, необходимая для определения базового объема расходов и расчета среднесрочных бюджетных показателей.
Какие параметры будут определять
Согласно карте бюджетного процесса, в начале марта 2026 года Минфин проработает ключевые макроэкономические и социальные параметры на 2027−2029 годы, в частности:
- макроэкономический прогноз;
- показатели экономического развития, прожиточного минимума, минимальной заработной платы и должностного оклада.
Также будут учитываться прогнозные показатели доходов бюджета, параметры фискальной политики, предельные объемы расходов и предоставление государственных гарантий.
График подготовки
В течение апреля-мая 2026 года предусмотрено получение и проработка бюджетных предложений главных распорядителей средств государственного бюджета, проведение согласительных совещаний и уточнение среднесрочных бюджетных показателей.
К середине мая проект Бюджетной декларации на 2027−2029 годы будет представлен на рассмотрение Кабинета Министров Украины, а к началу июня — внесен в Верховную Раду.
Дальнейшие шаги по бюджету-2027
Карта бюджетного процесса также определяет дальнейшие этапы подготовки проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год — от доведения в июле 2026 года предельных показателей расходов до главных распорядителей средств и формирования бюджетных запросов до предоставления правительством проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год Верховной Раде Украины до 15 сентября.
