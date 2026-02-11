Государства, которые купили для Украины больше всего американского оружия
Три государства — Германия, Нидерланды и Норвегия — профинансировали для Украины поставку наибольшего количества американского оружия в рамках инициативы PURL (Приоритетный список потребностей Украины).
Об этом, как передает корреспондент «Европейской правды» из Брюсселя, сообщил посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Витакер во время общения с журналистами 10 февраля.
Посол США в НАТО назвал Германию, Нидерланды и Норвегию наиболее активными покупателями американского оружия для Украины на базе PURL, в рамках которой европейские члены НАТО закупают для украинской армии американские вооружения, в которых наибольшая потребность.
«Хочу отметить прогресс, которого мы достигли по Приоритетному списку потребностей Украины (PURL). Созданный президентом Трампом, PURL позволяет союзникам и партнерам закупать американское вооружение, чтобы поддерживать боеспособность Украины… Хочу отметить трех лидеров PURL: Германию, Нидерланды и Норвегию», — заявил Витакер.
Он подчеркнул, что PURL «укрепляет оборону Украины, в то же время способствуя мирным усилиям путем давления на россию, чтобы заставить ее сесть и оставаться за столом переговоров».
Поделиться новостью
Также по теме
Государства, которые купили для Украины больше всего американского оружия
В январе 2026 года товарооборот Украины составил $9,9 млрд
В январе работникам, которые возвращают тепло киевлянам, выплатили 44 млн грн
Укроборонпром заключил соглашение с ведущей компанией Саудовской Аравии
43 тонны иранского каучука с подсанкционной компании прокуратура передала в АРМА (фото)
ГНС подвела итоги 2025 года в сфере международного налогообложения