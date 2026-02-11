0 800 307 555
Европарламент одобрил кредит для Украины на 90 млрд евро: на что пойдут деньги

Казна и Политика
Европейский парламент поддержал выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы.
Об этом сообщается на сайте Европарламента.
Депутаты проголосовали за три законодательных акта, разрешающих Украине получить кредит в размере 90 миллиардов евро, поскольку она сталкивается с продолжением агрессии со стороны россии.
Куда пойдут деньги

  • Из этой суммы 30 миллиардов евро будут выделены на макрофинансовую помощь или бюджетную поддержку.
  • При этом 60 миллиардов евро потратят на укрепление оборонных возможностей Украины и поддержку закупки военного оборудования, что обеспечит своевременный доступ к критически важным оборонным продуктам.
Закупать оружие преимущественно у оборонных предприятий Украины, ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭС)/Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

Откуда финансирование

Кредит будет финансироваться за счет общих заимствований Евросоюза на рынках капитала и гарантироваться «резервом» долгосрочного бюджета ЕС, а расходы по обслуживанию долга будут покрываться из ежегодных бюджетов блока.
Комиссия оценила расходы по обслуживанию долга примерно в 1 млрд евро в 2027 году и примерно в 3 млрд евро в год, начиная с 2028 года.
Украина будет обязана погасить основную сумму займа после получения от россии репараций за войну.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиЕврокомиссия
