Европарламент одобрил кредит для Украины на 90 млрд евро: на что пойдут деньги Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Европейский парламент поддержал выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро на 2026−2027 годы.

Об этом сообщается на сайте Европарламента

Депутаты проголосовали за три законодательных акта, разрешающих Украине получить кредит в размере 90 миллиардов евро, поскольку она сталкивается с продолжением агрессии со стороны россии.

Куда пойдут деньги

Из этой суммы 30 миллиардов евро будут выделены на макрофинансовую помощь или бюджетную поддержку.

При этом 60 миллиардов евро потратят на укрепление оборонных возможностей Украины и поддержку закупки военного оборудования, что обеспечит своевременный доступ к критически важным оборонным продуктам.

Закупать оружие преимущественно у оборонных предприятий Украины, ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭС)/Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

Откуда финансирование

Кредит будет финансироваться за счет общих заимствований Евросоюза на рынках капитала и гарантироваться «резервом» долгосрочного бюджета ЕС, а расходы по обслуживанию долга будут покрываться из ежегодных бюджетов блока.

Комиссия оценила расходы по обслуживанию долга примерно в 1 млрд евро в 2027 году и примерно в 3 млрд евро в год, начиная с 2028 года.

Украина будет обязана погасить основную сумму займа после получения от россии репараций за войну.

