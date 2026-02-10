Вступление Украины в ЕС до 2027 года: Евросоюз разработал план из 5 шагов Сегодня 12:03

Украина может ускоренно вступить в ЕС, www.politico.eu

Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине частичного членства уже в 2027 году. План ЕС подразумевает пять шагов.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских должностных лиц и дипломатов.

Что предусматривает новый подход

Предыдущая концепция, которую в ЕС неофициально называют «обратным расширением», предусматривает другой порядок интеграции: страна получает место за столом переговоров и постепенно приобретает права и обязательства по мере выполнения критериев членства.

Такой подход рассматривается как способ политически закрепить европейский курс Украины на фоне войны и снизить риск затягивания процесса вступления.

Европейские чиновники считают, что ускорение процесса необходимо с учетом войны и рисков внешнего влияния. По их словам, политическое решение о будущем членстве должно продемонстрировать поддержку Украине и сохранить ее интеграционную мотивацию.

В то же время в Евросоюзе отмечают, что требования к реформам не будут смягчены. Киев должен завершить трансформацию государственных институтов, судебной системы и политической сферы.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял , что Украина планирует быть технически готова ко вступлению в 2027 году и рассматривает членство в ЕС как элемент долгосрочных гарантий безопасности.

Какие сценарии рассматривают в Брюсселе

По данным источников, в ЕС обсуждают несколько возможных шагов:

1. Ускорение подготовки Украины к переговорным кластерам.

Он предусматривает неформальные рекомендации европейцев в переговорах по «кластерам» — юридическим шагам на пути к членству. Блок уже предоставил Киеву подробную информацию о трех из шести кластеров переговоров. На неформальной встрече министров европейских дел на Кипре в марте ЕС хочет предоставить украинской делегации подробную информацию о других кластерах, чтобы можно было начать работу и над ними.

Однако никаких уступок в реформах не будет, отмечают европейские дипломаты.

2. Введение модели частичного членства с постепенным расширением прав.

Идея «обратного расширения» позволит странам присоединиться к блоку, а затем проводить необходимые реформы, получая взамен больше прав и обязанностей.

Германия выступает против идеи создания нескольких уровней членства в ЕС, опасаясь, что страны, которые присоединятся к блоку раньше, чем будут готовы, не выполнят своих обещаний. Впрочем, совместное давление Франции, Польши и Италии может заставить немецкое правительство изменить позицию.

3. Ожидание политических перемен в Венгрии после выборов.

Любое решение о расширении блока предполагает согласие всех 27 государств-членов, в том числе Венгрии. Некоторые чиновники в ЕС ожидают проигрыша Орбана на парламентских выборах в апреле, в то же время ища политические механизмы для преодоления блокирования решений в случае проигрыша главного конкурента нынешнего премьера — Петера Мадяра.

4. Возможно политическое посредничество США для снятия блокировки.

Хотя позиция Орбана относительно вступления Украины в ЕС кажется непоколебимой, есть один человек, который, по мнению европейских лидеров, может изменить его мнение — Дональд Трамп.

Поскольку мирный план завершения войны предусматривает вступление Украины в ЕС уже к 2027 году, есть надежда, что Трамп «дожмет» Будапешт для завершения соглашения.

5. Применение процедуры по статье 7 Договора ЕС, которая может привести к ограничению права голоса Венгрии.

Если предыдущие варианты не сработают, Евросоюз может вернуться к рассмотрению статьи 7 против Венгрии из-за нарушения ею общих ценностей. Она предусматривает лишение страны права влиять на ключевые решения, включая право блокировать вступление новых государств в ЕС.

Еврокомиссия уже предоставила Украине рекомендации по части переговорных направлений и планирует расширить консультации в ближайшее время. В Брюсселе подчеркивают, что процесс должен объединить скорость принятия политических решений с выполнением критериев членства.

