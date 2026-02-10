0 800 307 555
Что известно о новой Tesla Roadster (характеристики)

Технологии&Авто
Второе поколение Tesla Roadster снова привлекло внимание после представления двух новых торговых марок в США — силуэта авто и логотипа названия.
Это усилило слухи о скорой презентации модели, особенно после заявлений Илона Маска о возможном анонсе уже весной. В случае релиза производство может стартовать через 12−18 месяцев, а первые поставки — в конце 2027 года.
Об этом сообщает UAmotors.
Маск называет Roadster «лучшим автомобилем для вождения человеком» на фоне перехода Tesla к автономному транспорту. Разработка затянулась из-за приоритетных проектов, в частности Robotaxi, но дизайн уже почти завершен. Несмотря на задержки, компания принимает предварительные заказы.

Цена

Ожидается, что базовая версия будет стоить около 151 тыс. фунтов стерлингов, а лимитированная Founders Series (1000 авто) потребует значительно более высокого депозита.
Маск также намекал на еще более мощную модификацию. Roadster должен превзойти Model S Plaid по разгону, запасу хода и максимальной скорости, которая может достичь 400 км/ч.

Характеристики

Новинка получит три электромотора, батарею на 200 кВт·ч и запас хода до 620 миль. Несмотря на суперкаровские характеристики, авто останется практичным: компоновка 2+2, место для багажа спереди и сзади и съемная стеклянная крыша. Интерьер Tesla пока не показывала.
По материалам:
Finance.ua
Tesla
