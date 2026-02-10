Импорт подержанных авто в январе упал более чем на 60% после декабрьского ажиотажа. Топ марок и моделей
Январь 2026 года стал периодом сезонного снижения для рынка импорта подержанных автомобилей. После высоких показателей в декабре, когда покупатели пытались приобрести электромобили для возобновления НДС, рынок вернулся к привычным объемам. По сравнению с декабрем 2025 г. объемы импорта сократились на 61%. В то же время показатель превысил результат января 2025 года на 12,2%.
В общей сложности на первую регистрацию было подано 16 246 легковых автомобилей с пробегом, ввезенных из-за границы, сообщили эксперты Института исследований авторынка.
«Мы наблюдаем вполне естественную паузу после декабрьского „перегрева“. Рынок электромобилей взял на себя основное внимание и ресурсы в конце года, поэтому январский спад импорта подержанных авто на 61% был ожидаемым. Важно другое: рост в 12% по сравнению с январем прошлого года показывает, что фундамент рынка здоров. Несмотря на все вызовы, импорт б/у техники остается главным источником наполнения автопарка страны», — отметил председатель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.
Лидеры по брендам
Наибольшую долю рынка традиционно удерживают немецкие производители, занявшие первые позиции рейтинга. Лидером остается Volkswagen. В тройку также вошли Audi и BMW.
В первую пятерку также вошли Nissan и Ford, сохраняющие позиции благодаря импорту кроссоверов со страховых аукционов США.
В десятке самых популярных брендов представлены Renault, Skoda, Hyundai, KIA и Jeep.
Популярные модели
Среди моделей первое место сохранил Volkswagen Golf. Вторую позицию занял Volkswagen Tiguan, третью — Skoda Octavia.
В первую десятку также вошли Audi Q5, Nissan Rogue, Ford Escape, Volkswagen Passat, Renault Megane, Audi A4 и Mazda CX-5.
В январе электромобили практически не были представлены среди популярнейших моделей (за исключением отдельных версий e-Golf). В предыдущие месяцы они занимали значительную часть рейтинга. Изменение налоговых условий повлияло на структуру спроса.
Сегмент дорогих автомобилей
В премиальном сегменте существенное снижение активности не зафиксировано. В январе в Украине зарегистрировали:
- 1 автомобиль Lamborghini,
- по 2 — Bentley и McLaren,
- 6 — Maserati,
- 55 автомобилей Porsche.
