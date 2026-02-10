0 800 307 555
Импорт подержанных авто в январе упал более чем на 60% после декабрьского ажиотажа. Топ марок и моделей

Личные финансы
50
По сравнению с декабрем 2025 г. объемы импорта сократились на 61%.
Январь 2026 года стал периодом сезонного снижения для рынка импорта подержанных автомобилей. После высоких показателей в декабре, когда покупатели пытались приобрести электромобили для возобновления НДС, рынок вернулся к привычным объемам. По сравнению с декабрем 2025 г. объемы импорта сократились на 61%. В то же время показатель превысил результат января 2025 года на 12,2%.
В общей сложности на первую регистрацию было подано 16 246 легковых автомобилей с пробегом, ввезенных из-за границы, сообщили эксперты Института исследований авторынка.
«Мы наблюдаем вполне естественную паузу после декабрьского „перегрева“. Рынок электромобилей взял на себя основное внимание и ресурсы в конце года, поэтому январский спад импорта подержанных авто на 61% был ожидаемым. Важно другое: рост в 12% по сравнению с январем прошлого года показывает, что фундамент рынка здоров. Несмотря на все вызовы, импорт б/у техники остается главным источником наполнения автопарка страны», — отметил председатель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.
Динамика рынка подержанных автомобилей, Украина, 2025−2026
Динамика рынка подержанных автомобилей, Украина, 2025−2026, eauto.org.ua

Лидеры по брендам

Наибольшую долю рынка традиционно удерживают немецкие производители, занявшие первые позиции рейтинга. Лидером остается Volkswagen. В тройку также вошли Audi и BMW.
В первую пятерку также вошли Nissan и Ford, сохраняющие позиции благодаря импорту кроссоверов со страховых аукционов США.
В десятке самых популярных брендов представлены Renault, Skoda, Hyundai, KIA и Jeep.
Топ-10 марок свежепригнанных автомобилей 01/2026
Топ-10 марок свежепригнанных автомобилей 01/2026, eauto.org.ua

Популярные модели

Среди моделей первое место сохранил Volkswagen Golf. Вторую позицию занял Volkswagen Tiguan, третью — Skoda Octavia.
В первую десятку также вошли Audi Q5, Nissan Rogue, Ford Escape, Volkswagen Passat, Renault Megane, Audi A4 и Mazda CX-5.
В январе электромобили практически не были представлены среди популярнейших моделей (за исключением отдельных версий e-Golf). В предыдущие месяцы они занимали значительную часть рейтинга. Изменение налоговых условий повлияло на структуру спроса.
Топ-10 моделей свежепригнанных автомобилей, 01/2026 г.
Топ-10 моделей свежепригнанных автомобилей, 01/2026 г., eauto.org.ua

Сегмент дорогих автомобилей

В премиальном сегменте существенное снижение активности не зафиксировано. В январе в Украине зарегистрировали:
  • 1 автомобиль Lamborghini,
  • по 2 — Bentley и McLaren,
  • 6 — Maserati,
  • 55 автомобилей Porsche.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
АвтоАвторынок Украины
