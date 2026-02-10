Укрпочта отменила плату за возврат международных посылок Сегодня 11:07 — Личные финансы

Возвращение международных посылок теперь бесплатное

Укрпочта ввела бесплатный возврат международных посылок, не полученных адресатами за рубежом. Новые правила распространяются на все отправления за пределы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Что изменилось

Теперь, если международная посылка не была вручена, ее вернут отправителю в Украину без дополнительной оплаты.

«Речь идет о всех типичных ситуациях, случающихся с доставкой за границу: адресат не пришел за посылкой, отказался от получения или доставка не состоялась по независимым причинам. В таких случаях отправка либо все же находит своего получателя, либо без дополнительных расходов возвращается владельцу», — говорится в сообщении.

Ранее стоимость обратной доставки могла составлять в среднем от $30 до $100 в зависимости от страны назначения и веса отправления.

Как пояснили в компании, решение стало возможным благодаря согласованию с международными партнерами в рамках Всемирного почтового союза, членом которого является Укрпочта. Сотрудничество позволило пересмотреть подходы к международной обратной логистике и изменить условия возвращения для украинских отправителей.

Что это значит для бизнеса и клиентов

Для клиентов нововведение означает отсутствие повторной оплаты при возврате посылки.

Для малого бизнеса и онлайн-продавцов это уменьшает финансовую неопределенность при работе с иностранными заказами, где расходы на логистику часто являются одним из ключевых факторов.

Как отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, компания стремится поддержать украинский бизнес, работающий на внешних рынках.

«Украинским бизнесам сейчас тяжело: расходы на топливо для генераторов и отопления увеличиваются, а конкуренция на мировом рынке растет. Поэтому мы в Укрпочте хотим поддержать наших клиентов и сделать так, чтобы украинский экспорт рос. Мы не только оставляем одни из самых низких тарифов на рынке, но и отменяем оплату за возврат не полученных посылок», — отметил Смелянский.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что АО «Укрпочта» планирует в конце первого квартала 2026 года запустить агентские точки выдачи посылок, которые будут работать в кафе, магазинах и других заведениях сферы обслуживания.

