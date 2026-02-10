В Чехии снизились цены на аренду квартир: где жилье дорожает Сегодня 14:05 — Личные финансы

Арендная плата за квартиры в Чехии в четвертом квартале прошлого года снизилась в среднем на 1,2%.

В четвертом квартале прошлого года арендная плата за жилье в Чехии снизилась в среднем на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом. В то же время в ряде городов, в частности в Праге, цены продолжили расти.

Динамика арендных ставок

По итогам четвертого квартала средняя стоимость аренды в Чехии составляла около 332 чешских крон за квадратный метр. Это на 1,2% меньше, чем в третьем квартале.

Снижение зафиксировано во всех видах жилья:

в кирпичных домах — на 1,2%;

в панельных — на 0,3%;

на девелоперских проектах — на 0,5%.

Основной причиной стала сезонная слабость спроса в конце года, являющаяся типичным явлением для рынка аренды.

Больше всего аренда подешевела в отдельных городах. В частности, в Иглаве и Оломоуке цены снизились на 2,7%, в городе Либерец цены упали на 2,2%.

Где цены на аренду росли

Несмотря на общее снижение, в части городов зафиксирован рост арендных ставок.

Наибольшее повышение произошло:

в Карловых Варах — на 4,9%;

в Пардубице — на 4,4%;

в Градеце-Кралове — на 2,9%.

В Праге, где аренда традиционно самая дорогая, средняя стоимость выросла на 0,7% и в конце года составила около 459 крон за квадратный метр.

Наибольшее повышение зафиксировано в районах Прага 8 и Прага 3, в то время как в Праге 9 цены несколько снизились.

По словам эксперта по недвижимости Deloitte Петра Ганы, несмотря на стабилизацию стоимости в отдельных частях города, спрос на качественное жилье в привлекательных районах, в частности в Праге 1, 3 и 8, остается высоким, что поддерживает рост цен.

Напомним, в октябре прошлого года Finance.ua писал , что в течение второго квартала 2025 года средняя стоимость аренды жилья в Чехии повысилась на 7% по сравнению с прошлым годом и составила 269 крон за 1 кв. м (около 538 грн. по состоянию на октябрь). Рост наблюдался как на рынке старых, так и на рынке новых квартир. За типичную квартиру площадью 70 кв. м арендаторы платили около 19 тыс. крон (≈ 38 тыс. грн) в месяц.

После введения специального разрешения на долгосрочное пребывание украинцы, живущие в Чехии, стали активно интересоваться , смогут ли они оформить ипотеку. Банки равномерно определяют свои позиции. По словам финансового консультанта Кристины Томы, несколько чешских банков уже выразили свое видение клиентов с новым статусом. Однако специальное разрешение на долгосрочное пребывание они рассматривают как обычное разрешение этого типа без особых условий или ограничений.

