Отсутствие зарплаты в вакансии: как реагируют украинцы (инфографика)

Часто украинцы сталкиваются с тем, что в вакансиях работодатели не указывают размер заработанной платы. И для многих соискателей это уже повод пройти мимо и не отправлять резюме.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Work.ua.
По результатам, наибольшее количество респондентов (32%) отметили, что не откликаются на вакансии, если у них не указан уровень оплаты.
Это прямой сигнал о том, что отсутствие зарплаты существенно снижает количество откликов на этапе просмотра вакансии.
В то же время, только 7% реагируют на такие предложения так же, как и на вакансии с указанной оплатой.
Еще 25% респондентов готовы откликаться на такие вакансии при условии, что другие условия выглядят привлекательно.

Выводы

Финансовые ожидания не исчезают, однако этот вопрос переносится на следующие этапы коммуникации. 10% соискателей сознательно откликаются на вакансии без зарплаты с целью узнать финансовые условия при контакте с работодателем.
Ранее Finance.ua писал, что в 2026 году реальные зарплаты вырастут на 7% (как и в 2025 году), а в 2027—2028 годах — на около 6% ежегодно.
НБУ предполагает, что из-за осложнения ситуации в сфере безопасности чистый отток населения в 2026 году составит около 0,2 млн человек.
Предполагается, что чистое возвращение мигрантов начнется в 2027 году (около 0,1 млн человек).
В 2028 году этот процесс активизируется (0,5 млн человек), в частности, учитывая ожидаемое уменьшение рисков безопасности и общее улучшение экономической ситуации.

Справка Finance.ua:

  • По данным налоговой отчетности налогоплательщиков, средняя заработная плата в Украине в 2025 году составила 20 787 грн. Это на 8,3% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
  • Средняя зарплата чиновников в декабре 2025 года превысила 80 тыс. грн.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
