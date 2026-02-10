Работа с бронированием в Defence Tech: подборка горячих вакансий в miltech-компаниях Сегодня 16:03 — Личные финансы

Большинство оборонных предприятий имеют право бронировать до 100% сотрудников

Сегодня Украина строит технологии будущего. Но FPV-дроны не взлетят без сборщиков. В отрасли требуются токари, сварщики, монтажники, сборщики, а также инженеры, программисты, аналитики и менеджеры проектов. Производственные процессы эффективны только при слаженной работе всех специалистов.

Эксперты портала budni.robota.ua поделились подборкой вакансий в Defence & Military Tech.

Отмечается, что большинство оборонных предприятий имеют право бронировать до 100% сотрудников.

К тому же Defence & Military Tech растет бешеными темпами. Инвестиции увеличиваются и зарплаты часто превышают средние по рынку.

Горячие вакансии

📍Киев

Украинская инженерная компания — производитель боевых беспилотных комплексов — внедряет решения по роботизации и локализации производства.

Откликайтесь, если готовы к выполнению следующих задач: проведение базовых учений по оптимизации для работников, аналитика текущих процессов и их показателей, разработка новых показателей, сбор необходимых данных и информации для оптимизации процессов, генерация идей и разработка lean-трансформаций, проведение тестирования и анализ результатов, закрепление и презентация результатов.

Анонсируется, среди прочего: обучение и поддержка на старте, бронирование и компенсация 50% стоимости обедов.

📍Киев

Компания производит инновационные продукты в сфере БПЛА.

В команду приглашают специалиста с техническим образованием и релевантный опытом работы от 2-х лет. Важны для работодателя уверенное владение Google Таблицами, готовность работать с монотонными задачами, а также базовые знания полиэфирных и эпоксидных смол, отвердителей и стеклопластика. График работы: 2/2 с 08:00 до 20:00.

📍Киев

Инженерная компания разрабатывает средства радиоэлектронной борьбы.

Ищут работника с опытом работы монтажником электроники или паяльщиком, обладающим навыками пайки жгутов и DIP-компонентов, умением работать по схемам и документации.

Предлагается: официальное трудоустройство по гиг-контракту, бронирование, бонусы за выполнение плана и бесплатные обеды.

📍Киев

Компания разрабатывает и производит беспилотные системы для сил обороны.

Ищут специалиста, уверенно работающего в SolidWorks или Inventor (при необходимости обучают SolidWorks) и AutoCAD, имеет техническое мышление и основательное понимание инженерных процессов. Важна готовность работать с прототипами: собирать изделия собственноручно при поддержке команды, развиваться профессионально и приобщаться к реальным инженерным проектам.

Работодатель бронирует работников при наличии актуальных военно-учетных документов. Важно: прохождение полиграфа является обязательным условием для трудоустройства.

📍Вишневое, Киевская область

Компания разрабатывает технологические решения для Сил обороны.

Приглашают в команду специалиста с опытом работы HR-менеджером/рекрутером — от 1 года, практическим опытом массового и точечного найма, знанием современных инструментов подбора персонала, пониманием базовых норм КЗоТ (на уровне ориентации). Опыт работы с оборонными или производственными компаниями будет преимуществом.

📍Киев

Компания создает решения в области радиоэлектронной борьбы.

Рассматривают кандидатов с высшим образованием в сфере финансов, учета или экономики, опытом работы на аналогичной должности от 2-х лет (будет преимуществом опыт финансового управления производственной компанией), глубокие знания финансовой аналитики и планирование бюджета.

Анонсируется: бронирование, ежегодный check-up за счет компании, возможность доступа к Running Club и участие в корпоративных забегах.

📍Киев

Компания производит FPV-дроны и другие беспилотные комплексы.

Ищут специалиста с опытом работы в административной сфере (офис-менеджмент, ассистент руководителя и т. п. ), владеющий современными цифровыми инструментами (Google Calendar, Excel, мессенджеры, CRM-системы), знающий английский на уровне A2+, готовый к динамической работе и командировкам (по Украине и за рубеж).

📍Киев

Научно-производственный центр в области радиоэлектронной разведки.

Среди задач будущего работника: оформление приема, перевод и увольнение работников согласно действующему трудовому законодательству, формирование и ведение личных дел работников, подготовка справок с места работы, оформление и учет отпусков, подготовка командировочных приказов, ведение HRMS (PeopleForce).

Предлагается, в частности, возможность бронирования и медицинское страхование.

📍Киев

Компания — участник Оборонного Альянса Украины.

На должность рассматриваются кандидаты, имеющие: опыт работы экономистом на производстве (будет преимуществом); уверенные навыки работы по 1С; понимание принципов формирования себестоимости, калькуляций, складского учета и производственной отчетности; навыки анализа оборотно-сальдовой ведомости и работы с остатками; знание принципов управленческого учета и корреспондентских счетов.

📍Киев

Компания создает лазерные системы для военного обучения.



Предусматриваются следующие задачи: чтение конструкторской документации и разбивка на технологии изготовления, составление экспериментальных образцов, узлов, модулей, составление демонстрационных образцов, подготовка отчетов (списков обратной связи) по результатам составления и КД, предоставление помощи QA в техническом оснащении проведения тестов, передача информации в складской учет собранных образцов.

