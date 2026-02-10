Работа с бронированием в Defence Tech: подборка горячих вакансий в miltech-компаниях
Сегодня Украина строит технологии будущего. Но FPV-дроны не взлетят без сборщиков. В отрасли требуются токари, сварщики, монтажники, сборщики, а также инженеры, программисты, аналитики и менеджеры проектов. Производственные процессы эффективны только при слаженной работе всех специалистов.
Эксперты портала budni.robota.ua поделились подборкой вакансий в Defence & Military Tech.
Отмечается, что большинство оборонных предприятий имеют право бронировать до 100% сотрудников.
К тому же Defence & Military Tech растет бешеными темпами. Инвестиции увеличиваются и зарплаты часто превышают средние по рынку.
Горячие вакансии
Менеджер по продажам в Vyriy
📍Киев
Украинская инженерная компания — производитель боевых беспилотных комплексов — внедряет решения по роботизации и локализации производства.
Откликайтесь, если готовы к выполнению следующих задач: проведение базовых учений по оптимизации для работников, аналитика текущих процессов и их показателей, разработка новых показателей, сбор необходимых данных и информации для оптимизации процессов, генерация идей и разработка lean-трансформаций, проведение тестирования и анализ результатов, закрепление и презентация результатов.
Анонсируется, среди прочего: обучение и поддержка на старте, бронирование и компенсация 50% стоимости обедов.
Специалист по контролю стеклопластиковых изделий в «Эйрлоджикс»
📍Киев
Компания производит инновационные продукты в сфере БПЛА.
В команду приглашают специалиста с техническим образованием и релевантный опытом работы от 2-х лет. Важны для работодателя уверенное владение Google Таблицами, готовность работать с монотонными задачами, а также базовые знания полиэфирных и эпоксидных смол, отвердителей и стеклопластика. График работы: 2/2 с 08:00 до 20:00.
Монтажник РЕА в Military Tech
📍Киев
Инженерная компания разрабатывает средства радиоэлектронной борьбы.
Ищут работника с опытом работы монтажником электроники или паяльщиком, обладающим навыками пайки жгутов и DIP-компонентов, умением работать по схемам и документации.
Предлагается: официальное трудоустройство по гиг-контракту, бронирование, бонусы за выполнение плана и бесплатные обеды.
Инженер-конструктор в «Бойові Птахи України»
📍Киев
Компания разрабатывает и производит беспилотные системы для сил обороны.
Ищут специалиста, уверенно работающего в SolidWorks или Inventor (при необходимости обучают SolidWorks) и AutoCAD, имеет техническое мышление и основательное понимание инженерных процессов. Важна готовность работать с прототипами: собирать изделия собственноручно при поддержке команды, развиваться профессионально и приобщаться к реальным инженерным проектам.
Работодатель бронирует работников при наличии актуальных военно-учетных документов. Важно: прохождение полиграфа является обязательным условием для трудоустройства.
HR-менеджер в Tenсore
📍Вишневое, Киевская область
Компания разрабатывает технологические решения для Сил обороны.
Приглашают в команду специалиста с опытом работы HR-менеджером/рекрутером — от 1 года, практическим опытом массового и точечного найма, знанием современных инструментов подбора персонала, пониманием базовых норм КЗоТ (на уровне ориентации). Опыт работы с оборонными или производственными компаниями будет преимуществом.
Финансовый директор (CFO) в Kvertus
📍Киев
Компания создает решения в области радиоэлектронной борьбы.
Рассматривают кандидатов с высшим образованием в сфере финансов, учета или экономики, опытом работы на аналогичной должности от 2-х лет (будет преимуществом опыт финансового управления производственной компанией), глубокие знания финансовой аналитики и планирование бюджета.
Анонсируется: бронирование, ежегодный check-up за счет компании, возможность доступа к Running Club и участие в корпоративных забегах.
Офис-менеджер (международное направление) в Центр исследований беспилотных систем
📍Киев
Компания производит FPV-дроны и другие беспилотные комплексы.
Ищут специалиста с опытом работы в административной сфере (офис-менеджмент, ассистент руководителя
и т. п.), владеющий современными цифровыми инструментами (Google Calendar, Excel, мессенджеры, CRM-системы), знающий английский на уровне A2+, готовый к динамической работе и командировкам (по Украине и за рубеж).
Инспектор по кадровому учету в «Інфозахист»
📍Киев
Научно-производственный центр в области радиоэлектронной разведки.
Среди задач будущего работника: оформление приема, перевод и увольнение работников согласно действующему трудовому законодательству, формирование и ведение личных дел работников, подготовка справок с места работы, оформление и учет отпусков, подготовка командировочных приказов, ведение HRMS (PeopleForce).
Предлагается, в частности, возможность бронирования и медицинское страхование.
Экономист на производстве в Оборонный альянс Украины
📍Киев
Компания — участник Оборонного Альянса Украины.
На должность рассматриваются кандидаты, имеющие: опыт работы экономистом на производстве (будет преимуществом); уверенные навыки работы по 1С; понимание принципов формирования себестоимости, калькуляций, складского учета и производственной отчетности; навыки анализа оборотно-сальдовой ведомости и работы с остатками; знание принципов управленческого учета и корреспондентских счетов.
Руководитель тестового производства в Skiftech
📍Киев
Компания создает лазерные системы для военного обучения.
Предусматриваются следующие задачи: чтение конструкторской документации и разбивка на технологии изготовления, составление экспериментальных образцов, узлов, модулей, составление демонстрационных образцов, подготовка отчетов (списков обратной связи) по результатам составления и КД, предоставление помощи QA в техническом оснащении проведения тестов, передача информации в складской учет собранных образцов.
