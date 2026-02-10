Тарифы для пенсионеров в 2026 году от Киевстар, Vodafone и lifecell: где дешевле Сегодня 20:03 — Личные финансы

Тарифы для пенсионеров в 2026 году от Киевстар, Vodafone и lifecell: где дешевле

Для пенсионеров оплата тарифов все чаще становится серьезной финансовой нагрузкой. Особенно это касается тех, кто пользуется кнопочными телефонами и кому не нужен мобильный интернет.

Мобильные операторы предлагают несколько доступных тарифов. Эксперты предлагают самые дешевые варианты от lifecell, Киевстар и Vodafone, которые доступны в 2026 году, пишет Технофан.

Как выбрать самый дешевый тариф

В 2026 году мобильные операторы в Украине не предлагают тарифы без мобильного интернета. Даже владельцам простых «звонилок» приходится оплачивать гигабайты, которыми они фактически не пользуются.

Несколько способов уменьшить ежемесячные расходы:

Контрактное соединение. В этом случае абонент заключает договор в фирменном магазине оператора и получает скидку. Также контракт позволяет оплачивать услуги в конце месяца или по частям.

Переход от другого оператора с сохранением номера. Для новых абонентов действуют значительные скидки, делающие тарифы заметно дешевле.

Самый дешевый тариф lifecell

В 2026 году наиболее доступным тарифом lifecell со звонками остается «Лайфсет М». Он включает:

25 ГБ мобильного интернета

безлимитные звонки в сети lifecell

1300 минут на другие мобильные номера

Стоимость тарифа — 175 грн за 4 недели. В то же время следует учитывать, что из-за особенностей расчета в большинстве месяцев фактическая сумма будет несколько выше.

Для тех, кому нужно больше интернета, lifecell предлагает тариф «Макси»:

45 ГБ мобильного интернета

900 минут на другие сети

безлимит на популярные мобильные приложения

Цена — 190 грн за 4 недели для новых абонентов или 250 грн при контрактном подключении.

Самый дешевый тариф Киевстар для пенсионеров в 2026 году

Киевстар в 2026 году предлагает специальный тариф для людей в возрасте от 60 лет и лиц с инвалидностью — «ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт».

В пакет входят:

10 ГБ мобильного интернета

безлимитные звонки в сети Киевстар

100 минут на другие операторы

100 SMS

Стоимость тарифа составляет 220 грн в месяц. Подключение возможно только в фирменном магазине «Киевстар» при наличии необходимых документов. Если пенсионер не может обратиться лично, заявку могут подать родственники.

Самый дешевый тариф Vodafone

Отдельных тарифов для пенсионеров Vodafone в 2026 году не предлагает. Также в линейке оператора нет пакетов без мобильного интернета.

Самый доступный вариант — тариф Flexx GO. При переходе с другого оператора его стоимость составляет 280 грн в месяц.

За эти деньги абонент получает:

безлимитный мобильный интернет

безлимитные звонки в сети Vodafone

1000 минут на другие операторы

150 SMS

Напоминим, мобильный оператор Киевстар принял решение поднять стоимость нескольких востребованных тарифных планов.

Как пишут в компании, основная причина — из-за удорожания электроэнергии/горючего и общей инфляции.

