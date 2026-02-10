Тарифы для пенсионеров в 2026 году от Киевстар, Vodafone и lifecell: где дешевле
Для пенсионеров оплата тарифов все чаще становится серьезной финансовой нагрузкой. Особенно это касается тех, кто пользуется кнопочными телефонами и кому не нужен мобильный интернет.
Мобильные операторы предлагают несколько доступных тарифов. Эксперты предлагают самые дешевые варианты от lifecell, Киевстар и Vodafone, которые доступны в 2026 году, пишет Технофан.
Как выбрать самый дешевый тариф
В 2026 году мобильные операторы в Украине не предлагают тарифы без мобильного интернета. Даже владельцам простых «звонилок» приходится оплачивать гигабайты, которыми они фактически не пользуются.
Несколько способов уменьшить ежемесячные расходы:
- Контрактное соединение. В этом случае абонент заключает договор в фирменном магазине оператора и получает скидку. Также контракт позволяет оплачивать услуги в конце месяца или по частям.
- Переход от другого оператора с сохранением номера. Для новых абонентов действуют значительные скидки, делающие тарифы заметно дешевле.
Самый дешевый тариф lifecell
В 2026 году наиболее доступным тарифом lifecell со звонками остается «Лайфсет М». Он включает:
- 25 ГБ мобильного интернета
- безлимитные звонки в сети lifecell
- 1300 минут на другие мобильные номера
Стоимость тарифа — 175 грн за 4 недели. В то же время следует учитывать, что из-за особенностей расчета в большинстве месяцев фактическая сумма будет несколько выше.
Для тех, кому нужно больше интернета, lifecell предлагает тариф «Макси»:
- 45 ГБ мобильного интернета
- 900 минут на другие сети
- безлимит на популярные мобильные приложения
Цена — 190 грн за 4 недели для новых абонентов или 250 грн при контрактном подключении.
Самый дешевый тариф Киевстар для пенсионеров в 2026 году
Киевстар в 2026 году предлагает специальный тариф для людей в возрасте от 60 лет и лиц с инвалидностью — «ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт».
В пакет входят:
- 10 ГБ мобильного интернета
- безлимитные звонки в сети Киевстар
- 100 минут на другие операторы
- 100 SMS
Стоимость тарифа составляет 220 грн в месяц. Подключение возможно только в фирменном магазине «Киевстар» при наличии необходимых документов. Если пенсионер не может обратиться лично, заявку могут подать родственники.
Самый дешевый тариф Vodafone
Отдельных тарифов для пенсионеров Vodafone в 2026 году не предлагает. Также в линейке оператора нет пакетов без мобильного интернета.
Самый доступный вариант — тариф Flexx GO. При переходе с другого оператора его стоимость составляет 280 грн в месяц.
За эти деньги абонент получает:
- безлимитный мобильный интернет
- безлимитные звонки в сети Vodafone
- 1000 минут на другие операторы
- 150 SMS
Напоминим, мобильный оператор Киевстар принял решение поднять стоимость нескольких востребованных тарифных планов.
Как пишут в компании, основная причина — из-за удорожания электроэнергии/горючего и общей инфляции.
Поделиться новостью
Также по теме
Тарифы для пенсионеров в 2026 году от Киевстар, Vodafone и lifecell: где дешевле
Отсутствие зарплаты в вакансии: как реагируют украинцы (инфографика)
Работа с бронированием в Defence Tech: подборка горячих вакансий в miltech-компаниях
В январе работникам, которые возвращают тепло киевлянам, выплатили 44 млн грн
В Чехии снизились цены на аренду квартир: где жилье дорожает
Пенсионный фонд повторно направил напоминание об идентификации пенсионеров