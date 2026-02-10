0 800 307 555
Тарифы для пенсионеров в 2026 году от Киевстар, Vodafone и lifecell: где дешевле

Личные финансы
36
Для пенсионеров оплата тарифов все чаще становится серьезной финансовой нагрузкой. Особенно это касается тех, кто пользуется кнопочными телефонами и кому не нужен мобильный интернет.
Мобильные операторы предлагают несколько доступных тарифов. Эксперты предлагают самые дешевые варианты от lifecell, Киевстар и Vodafone, которые доступны в 2026 году, пишет Технофан.

Как выбрать самый дешевый тариф

В 2026 году мобильные операторы в Украине не предлагают тарифы без мобильного интернета. Даже владельцам простых «звонилок» приходится оплачивать гигабайты, которыми они фактически не пользуются.
Несколько способов уменьшить ежемесячные расходы:
  • Контрактное соединение. В этом случае абонент заключает договор в фирменном магазине оператора и получает скидку. Также контракт позволяет оплачивать услуги в конце месяца или по частям.
  • Переход от другого оператора с сохранением номера. Для новых абонентов действуют значительные скидки, делающие тарифы заметно дешевле.

Самый дешевый тариф lifecell

В 2026 году наиболее доступным тарифом lifecell со звонками остается «Лайфсет М». Он включает:
  • 25 ГБ мобильного интернета
  • безлимитные звонки в сети lifecell
  • 1300 минут на другие мобильные номера
Стоимость тарифа — 175 грн за 4 недели. В то же время следует учитывать, что из-за особенностей расчета в большинстве месяцев фактическая сумма будет несколько выше.
Для тех, кому нужно больше интернета, lifecell предлагает тариф «Макси»:
  • 45 ГБ мобильного интернета
  • 900 минут на другие сети
  • безлимит на популярные мобильные приложения
Цена — 190 грн за 4 недели для новых абонентов или 250 грн при контрактном подключении.

Самый дешевый тариф Киевстар для пенсионеров в 2026 году

Киевстар в 2026 году предлагает специальный тариф для людей в возрасте от 60 лет и лиц с инвалидностью — «ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт».
В пакет входят:
  • 10 ГБ мобильного интернета
  • безлимитные звонки в сети Киевстар
  • 100 минут на другие операторы
  • 100 SMS
Стоимость тарифа составляет 220 грн в месяц. Подключение возможно только в фирменном магазине «Киевстар» при наличии необходимых документов. Если пенсионер не может обратиться лично, заявку могут подать родственники.
Самый дешевый тариф Vodafone

Отдельных тарифов для пенсионеров Vodafone в 2026 году не предлагает. Также в линейке оператора нет пакетов без мобильного интернета.
Самый доступный вариант — тариф Flexx GO. При переходе с другого оператора его стоимость составляет 280 грн в месяц.
За эти деньги абонент получает:
  • безлимитный мобильный интернет
  • безлимитные звонки в сети Vodafone
  • 1000 минут на другие операторы
  • 150 SMS
Напоминим, мобильный оператор Киевстар принял решение поднять стоимость нескольких востребованных тарифных планов.
Как пишут в компании, основная причина — из-за удорожания электроэнергии/горючего и общей инфляции.
Payment systems