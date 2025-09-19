Киевстар поднимет стоимость нескольких тарифов (цена)
Мобильный оператор Киевстар принял решение поднять стоимость нескольких востребованных тарифных планов.
Об этом пишет компания на официальном сайте.
Читайте также
Причины
Как пишут в компании, основная причина — из-за удорожания электроэнергии/горючего и общей инфляции.
«Летом 2025 года цены на электроэнергию для бизнеса в вечерние пиковые часы, когда пользователи больше всего звонят и пользуются интернетом, выросли на 60%. Также возросла стоимость горючего, что необходимо для работы генераторов, а также чтобы инженеры выезжали на локации, поддерживали и ремонтировали оборудование, а инфляция и изменения валютного курса повлияли на себестоимость услуг», — говорится там.
Читайте также
Как обновляются условия некоторых тарифов:
- С 24 сентября 2025 года для абонентов подписки стоимость тарифа LOVE UA Свет 2023 будет составлять 300 грн на 4 недели, а с Суперсилой Экономия — 225 грн на 4 недели.
- С 1 октября 2025 года для абонентов контракта стоимость тарифа LOVE UA Контракт будет составлять 250 грн/мес.
Что предлагает Киевстар
Какие возможности доступны для абонентов:
- Выберите специальное предложение и подключите выгодный тариф контракта, который отвечает вашим потребностям.
- Увеличьте объемы тарифа — вы можете без доплат в течение трех месяцев удваивать определенные услуги, предлагаемые в тарифе, а для тарифа LOVE UA Контракт подключить пакет 25 ГБ и 250 минут.
- Выделите другой тариф — выберите из актуальной линейки или из предложенных.
По-прежнему абонентам доступны Суперсилы, позволяющие без доплат расширять услуги по выбору: Киевстар ТВ, роуминг, дополнительные ГБ и многие другие индивидуальные выгодные предложения, которые можно обновлять ежемесячно в приложении Мой Киевстар.
Компания отправит SMS-уведомление абонентам, касающимся изменения не менее 7 дней до обновления тарифа.
Узнать больше об обновлениях можно в Мой Киевстар, или позвонить по телефону 477*9 или воспользоваться чат-ботом Зоряна на сайте или в приложении.
Справка Finance.ua:
- Материнская компания мобильного оператора Kyivstar Group Ltd. (Киевстар) объявила о завершении исторического листинга на фондовой бирже Nasdaq Stock Market (Nasdaq). Акции Киевстара торгуются на Nasdaq под тикером KYIV. Это дает глобальным инвесторам прямой доступ к инвестированию в украинский бизнес и экономическое восстановление Украины.
- Напомним, с 25 июня 2025 года некоторые тарифы Киевстара стали недоступными для подключения для новых абонентов.
Депозиты в банках
Поделиться новостью
Также по теме
Киевстар поднимет стоимость нескольких тарифов (цена)
25 иностранных компаний планируют производить оружие в Украине
В камере iPhone Air и 17 Pro обнаружен дефект, который портит фотографии
Успешная приватизация: победитель аукциона оплатил 608,1 млн грн за 100% акций «Винницабытхим»
ТОП-6 самых тонких смартфонов на Android (фото)
«Ковальская» второй раз проиграла в Верховном суде против АМКУ