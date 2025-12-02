Новые Honor GT 2 получат мощную зарядку и батареи Сегодня 23:23 — Фондовый рынок

Серия Honor GT 2 может дебютировать уже в этом месяце, и хотя компания еще ничего официально не подтвердила, в сети появляется все больше утечек. Теперь смартфоны с модельными номерами AAK-AN00 и AAP-AN00, якобы входящие в эту линейку, засветились в базе китайской сертификации 3C. Благодаря этому стали известны ключевые детали касательно зарядкм.

Согласно данным 3C, обе модели поддерживают 100-ваттную проводную зарядку. Также источники сообщают, что смартфоны получат очень большие аккумуляторы — не менее 8500−10 000 мА*ч, что значительно выше показателей большинства флагманов.

В утечках отмечается, что Honor GT 2 будет работать на Snapdragon 8 Elite, а старшая версия GT 2 Pro — на топовом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ожидается также металлический корпус, плоские экраны, 3D ультразвуковой сканер и 50-МП камера с увеличенным сенсором. Линейке приписывают и защиту по стандартам IP68/IP69.

