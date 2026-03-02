Возбуждено дело о банкротстве одного из крупнейших химзаводов Украины Сегодня 14:23 — Фондовый рынок

Возбуждено дело о банкротстве одного из крупнейших химзаводов Украины

Хозяйственный суд Ивано-Франковской области 27 февраля открыл производство по делу о банкротстве ООО «Карпатнефтехим» — одного из крупнейших нефтехимических предприятий Украины.

Инициатором процедуры выступил Укрэксимбанк , заявивший о задолженности компании на сумму более 1,29 млрд грн по кредитным договорам, заключенным в феврале 2021 года.

Кроме государственного банка, с заявлением об открытии производства обратилось также ООО «Костанза» (Калушская ТЭЦ), которое сообщило о долге в размере более 322,7 млн ​​грн за поставку энергоресурсов. Совокупный объем заявленных претензий превышает 1,6 млрд. грн.

Суд открыл производство и назначил распорядителя имущества — арбитражного управляющего, кандидатуру которого предложил Укрэксимбанк.

Один из ключевых игроков украинской химии

Карпатнефтехим создан в 2004 году на базе производственных мощностей калушского предприятия «Ориана». Завод специализируется на производстве: хлора и каустической соды; этилена и пропилена; винилхлорида; полиэтилена.

До полномасштабного вторжения рф предприятие оставалось крупнейшим производителем ПВХ и полиэтилена в Украине, играя важную роль в цепях поставок для строительной, трубной и упаковочной отраслей.

До 2017 года завод контролировался российской группой ЛУКОЙЛ. После введения украинских санкций актив был продан нидерландской компании Karpaty Chemical BV, бенефициарами которой стали Ильхам Мамедов и Игорь Щуцкий.

После начала полномасштабной войны предприятие остановило производство. В октябре 2022 года актив был арестован в рамках уголовного производства по подозрениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

Управление заводом было передано в АРМА, однако агентству не удалось реализовать механизм передачи предприятия в эффективное управление из-за юридических неточностей в судебном решении. Часть переданного имущества, как выяснилось, формально не принадлежала предприятию. В декабре 2023 года арест был отменен.

InVenture По материалам:

