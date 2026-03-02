0 800 307 555
ру
Европейские фондовые рынки упали на 2% после атак на Иран

Фондовый рынок
22
В «черный понедельник» для рынков индексы Euro Stoxx 50 и Ibex 35 упали на 2%. Атаки США и Израиля на Иран привели к росту цен на нефть на 6%, а фондовые биржи стран Персидского залива закрылись, чтобы предотвратить панические распродажи. Цена на золото как безопасную гавань выросла на 2,5%.
Об этом пишет euronews.
Европейские рынки в понедельник резко упали из-за последствий атак США и Израиля на Иран, которые встревожили инвесторов по всему континенту.
Индекс Euro Stoxx 50 упал на 2% на открытии, более широкий общеевропейский индекс Stoxx 600 немного отстал от него на уровне 1,8%, и продажи не показывают признаков спада.
Региональные фондовые индексы, от Франкфурта до Парижа и Милана, торгуются в минусе. Они обеспокоены эскалацией конфликта, который остановил морское судоходство в Ормузском проливе и в воскресенье втянул «Хезболлу» в противостояние.
В Лондоне индекс FTSE 100 показал лучшие результаты, снизившись всего на 0,3%. Немецкий DAX 30 упал на 1%, а французский CAC 40 потерял более 1,4%.
Итальянский индекс FTSE MIB снизился примерно на 1,8%, голландский NL 25 — более чем на 1%, а испанский IBEX 35 обвалился более чем на 2%. Перед открытием европейских торгов японский Nikkei 225 уже находился в свободном падении и накопил падение более 2,3%.
Фьючерсы США также открылись снижением в воскресенье: индекс E-mini S&P 500 упал более чем на 1,6%, а индекс E-mini Nasdaq — более 2%.

Нефть

Хотя мировые фондовые рынки упали в отрицательную зону, цена на сырую нефть восстановилась в начале торгов в понедельник, поскольку инвесторы продолжали оценивать потенциальное влияние эскалации напряженности на Ближнем Востоке на поставку энергоносителей.
Цена на эталонную американскую сырую нефть выросла примерно на 8%. Затем рост замедлился и повышение составило 5,9% при цене 71,00 доллара за баррель. Цена на нефть марки Brent выросла на 6,2% - до 77,38 доллара за баррель.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Акции
Payment systems