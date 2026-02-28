0 800 307 555
ТОП-10 самых надежных банков мира

Фондовый рынок
3
Какие банки считают самыми надежными в мире
Какие банки считают самыми надежными в мире, Фото: freepik
Кредитное учреждение для восстановления (KFW) из Германии возглавило рейтинг самых надежных банков мира. Вторую позицию занял Zuercher Kantonalbank из Швейцарии, а третью — BNG Bank из Нидерландов.
Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг журнала Global Finance.

Какие банки считают самыми надежными в мире

Когда речь идет о самых безопасных банках мира, многие до сих пор автоматически представляют себе Швейцарию — страну банковской тайны и «тихую гавань» для капитала. Однако современная глобальная финансовая система несколько вышла за пределы этого стереотипа.
Глобальный банковский сектор работает в условиях повышенной неопределенности — экономики штормит из-за тарифной политики США, а жесткая конкуренция заставляет финансовые учреждения пересматривать свои стратегии и бизнес-модели.

№ 1 — Кредитное учреждение для восстановления, KFW (Германия)

На первом месте оказался государственный банк правительства ФРГ. Это лидер среди банков, способствующих экономическому развитию страны, а также Европы и мира.
По данным украинского Минфина, сфера деятельности KfW — это поддержка малого и среднего бизнеса, строительство и энергосбережение, охрана окружающей среды, финансирование социальной инфраструктуры (водоснабжение, энергоснабжение, образование, здравоохранение), экспортное и проектное финансирование.
  • № 2 — Zuercher Kantonalbank (Швейцария)
  • № 3 — BNG Bank (Нидерланды)
  • № 4 — Landwirtschaftliche Rentenbank (Германия)
  • № 5 — L-Bank (Германия)
  • № 6 — Nederlandse Waterschapsbank (Нидерланды)
  • № 7 — Kommunalbanken (Норвегия)
  • № 8 — Basler Kantonalbank (Швейцария)
  • № 9 — NRW. BANK (Германия)
  • № 10 — Swedish Export Credit Corporation (Швеция)
