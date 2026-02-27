«Укрпочта» начала тестировать экзоскелеты: для чего это Сегодня 15:33 — Фондовый рынок

«Укрпочта» начала тестировать экзоскелеты: для чего это

На одном из терминалов «Укрпочты» начался тест-драйв экзоскелетов.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

«На нашем терминале „Киев-Левый“ (это тот самый гигант на 14 000 квадратов, открывшийся в 2024-м) начался тест-драйв экзоскелетов. Сейчас это модели X PRO и X Carbon от Hypershell (от Robotics Distribution)», — написал он.

Для чего они

По его словам, крепкая спина необходима для того, чтобы своевременно и быстро сортировать и доставлять ваши посылки. Поэтому, чтобы сделать работу наших работников как можно более комфортной, Укрпочта постоянно тестирует новые технологии.

По его словам, основное преимущество экзоскелетов — они легкие (всего 2 кг), но при этом забирают на себя 30% нагрузки.

«Пока, следующие несколько месяцев мы будем анализировать результаты тестирования и собирать отзывы команды. Если такой апгрейд поможет нашим специалистам меньше уставать и чувствовать себя лучше, то в дальнейшем мы масштабируем этот опыт на другие сортировочные центры страны «, — отметил Смелянский.

