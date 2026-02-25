«Укрпочта Банк»: Смелянский рассказал, когда смогут запустить новое финучреждение Сегодня 13:01 — Фондовый рынок

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский

Укрпочта продолжает работать над получением банковской лицензии для запуска «Укрпочта Банка», несмотря на то, что Национальный банк признал неплатежеспособным ПИН Банк, на базе которого планировалось создать такой почтовый банк.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Возможные варианты запуска банка

По словам Смелянского, компания рассматривает несколько вариантов создания банка: передача «Укрпочте» уже существующего банка или получение отдельной банковской лицензии.

«Но у нас есть определенные вопросы к регулятору, который пока не видит Укрпочта Банк», — добавил Смелянский.

По его оценке, после получения разрешения запуск банка может состояться в течение двух-трех месяцев.

Смелянский подчеркнул, что компания должна уже подготовиться к следующей зиме и сделать так, чтобы финансовые услуги были доступны по всей территории страны.

Что известно о ПИН Банке

19 февраля 2026 года Национальный банк отнес ПИН Банк к категории неплатежеспособных.

Ранее банк стал государственным по решению Высшего антикоррупционного суда Украины в соответствии с законодательством о санкциях и был передан Министерству развития общин и территорий.

Основанием для решения НБУ стало невыполнение банком письменного требования регулятора по представлению доработанного плана финансового оздоровления после отнесения учреждения к категории проблемных.

Финансовые показатели Укрпочты

В декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о развитии финансовой инклюзии в Украине», позволяющий создать «Укрпочта Банк».

В четвертом квартале 2025 года «Укрпочта» получила чистую прибыль 257,9 млн грн, что на 69,2% превзошло показатель аналогичного периода 2024 года за счет дополнительного дохода от продажи имущества предприятия, который составил 168 млн грн.

Национальный почтовый оператор увеличил в четвертом квартале выручку на 10,7 млн ​​грн против соответствующего периода 2024 года — до 3 млрд 601,6 млн грн.

Игорь Смелянский в интервью РБК-Украина ранее заявлял , что «Укрпочта» финансово способна образовать собственный банк, однако она заберет часть клиентов от государственных Сбербанка и ПриватБанка, что и приводит конфликт почтового оператора с регулятором банковского сектора — Национальным банком.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.