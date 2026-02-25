0 800 307 555
Первая крупная компания в США обратилась в суд с требованием вернуть уплаченные пошлины

Компания FedEx попросила суд обязать США вернуть средства вместе с процентами
Международный перевозчик FedEx обратился в суд с требованием вернуть уплаченные компанией пошлины после того, как на прошлой неделе Верховный суд США признал их незаконными.
Об этом он сообщил на своем сайте в понедельник, 23 февраля.

Полное возмещение

«Хотя Верховный суд не рассматривал вопрос возмещения, FedEx приняла необходимые меры для защиты своих прав как импортера, официально зарегистрированного в таможенных органах, чтобы добиваться возврата уплаченных пошлин от Таможенной и пограничной службы США. На данный момент ни регуляторы, ни суды не определили никакой процедуры возврата средств», — говорится в сообщении.
В иске не указана точная сумма компенсации, на которую претендует FedEx, но отмечается, что она требует «полного возмещения» всех денег, уплаченных ею в качестве пошлин, введенных на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
Компания попросила суд обязать США вернуть средства вместе с процентами, начисленными по закону.
Толчком для обращения в суд стало решение Верховного суда США, принятое в пятницу, 21 февраля. Однако почти сразу Трамп заявил, что введет 10% глобальную пошлину, которую вскоре повысил до 15%. Президент также подтвердил сохранение действующих пошлин в рамках Глав 301 и 232 и поручил своему торговому представителю запустить новые расследования по ускоренной процедуре. Все это оставило торговых партнеров США в полной неопределенности.
