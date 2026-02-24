Как изменит тарифы Vodafone с 5 марта
Vodafone пересматривает тарифы, в первую очередь для архивных планов, за которые многие абоненты платили стабильную сумму годами.
Цены и пакеты
На сайте Vodafone сообщается, что с 5 марта 2026 года оператор повысит стоимость пакетов услуг в таких тарифных планах:
- Joice: 260 — 330 грн/4 недели.
- Joice Start 2023: 260 грн — 330 грн/4 недели.
- SuperNet Start+: 260 грн — 330 грн/месяц.
- Joice Start: 270 грн — 340 грн/4 недели.
- Joice Start Special: 270 грн — 340 грн/4 недели.
- Turbo: 270 грн — 340 грн/месяц.
- Joice PRO: 330 грн — 400 грн/4 недели.
- Joice PRO 2023: 320 грн — 390 грн/4 недели.
- SuperNet Pro: 340 грн — 400 грн/месяц.
- Joice MAX 2023: 390 грн — 450 грн/4 недели.
- Joice MAX: 450 грн — 520 грн/4 недели.
- SuperNet Unlim: 470 грн — 520 грн/месяц.
- Light+: 185 грн — 230 грн/4 недели.
- SuperNet Pro+ 2021: 310 — 380 грн/месяц.
- SuperNet Turbo 4G: 250 — 320 грн/4 недели.
- SuperNet Turbo 2019: 250 — 320 грн/месяц.
