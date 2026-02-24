Как изменит тарифы Vodafone с 5 марта Сегодня 09:24 — Фондовый рынок

Как изменит тарифы Vodafone с 5 марта

Vodafone пересматривает тарифы, в первую очередь для архивных планов, за которые многие абоненты платили стабильную сумму годами.

Цены и пакеты

На сайте Vodafone сообщается, что с 5 марта 2026 года оператор повысит стоимость пакетов услуг в таких тарифных планах:

Joice: 260 — 330 грн/4 недели.

Joice Start 2023: 260 грн — 330 грн/4 недели.

SuperNet Start+: 260 грн — 330 грн/месяц.

Joice Start: 270 грн — 340 грн/4 недели.

Joice Start Special: 270 грн — 340 грн/4 недели.

Turbo: 270 грн — 340 грн/месяц.

Joice PRO: 330 грн — 400 грн/4 недели.

Joice PRO 2023: 320 грн — 390 грн/4 недели.

SuperNet Pro: 340 грн — 400 грн/месяц.

Joice MAX 2023: 390 грн — 450 грн/4 недели.

Joice MAX: 450 грн — 520 грн/4 недели.

SuperNet Unlim: 470 грн — 520 грн/месяц.

Light+: 185 грн — 230 грн/4 недели.

SuperNet Pro+ 2021: 310 — 380 грн/месяц.

SuperNet Turbo 4G: 250 — 320 грн/4 недели.

SuperNet Turbo 2019: 250 — 320 грн/месяц.

Finance.ua собрал самую актуальную информацию об изменении стоимости тарифов трех крупнейших украинских мобильных операторов — lifecell, Vodafone и Киевстар:

