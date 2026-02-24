0 800 307 555
Как изменит тарифы Vodafone с 5 марта

Vodafone пересматривает тарифы, в первую очередь для архивных планов, за которые многие абоненты платили стабильную сумму годами.

Цены и пакеты

На сайте Vodafone сообщается, что с 5 марта 2026 года оператор повысит стоимость пакетов услуг в таких тарифных планах:
  • Joice: 260 — 330 грн/4 недели.
  • Joice Start 2023: 260 грн — 330 грн/4 недели.
  • SuperNet Start+: 260 грн — 330 грн/месяц.
  • Joice Start: 270 грн — 340 грн/4 недели.
  • Joice Start Special: 270 грн — 340 грн/4 недели.
  • Turbo: 270 грн — 340 грн/месяц.
  • Joice PRO: 330 грн — 400 грн/4 недели.
  • Joice PRO 2023: 320 грн — 390 грн/4 недели.
  • SuperNet Pro: 340 грн — 400 грн/месяц.
  • Joice MAX 2023: 390 грн — 450 грн/4 недели.
  • Joice MAX: 450 грн — 520 грн/4 недели.
  • SuperNet Unlim: 470 грн — 520 грн/месяц.
  • Light+: 185 грн — 230 грн/4 недели.
  • SuperNet Pro+ 2021: 310 — 380 грн/месяц.
  • SuperNet Turbo 4G: 250 — 320 грн/4 недели.
  • SuperNet Turbo 2019: 250 — 320 грн/месяц.
Finance.ua собрал самую актуальную информацию об изменении стоимости тарифов трех крупнейших украинских мобильных операторов — lifecell, Vodafone и Киевстар:

Новые тарифы мобильных операторов

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Vodafone
