Балтийский бизнес в Украине: кто заработал больше всех в 2025 году
По итогам трех кварталов 2025 года компании с литовскими совладельцами в Украине задекларировали 53,7 млрд грн выручки, с латвийскими — 28,7 млрд грн, с эстонскими — 28,54 млрд грн. В 2022—2025 годах количество компаний с балтийскими совладельцами возросло. Наибольший прирост зафиксирован со стороны Эстонии (+23%) и Латвии (+20%).
Об этом свидетельствуют данные аналитики компании YouControl.
Среди компаний с балтийскими совладельцами зафиксированы санкционные риски: 28 компаний с эстонскими, 19 с латвийскими и 3 с литовскими совладельцами имеют сообщения о санкциях, связанных с их участниками или конечными бенефициарными владельцами.
В Киеве сконцентрирован балтийский капитал в Украине: здесь зарегистрировано 723 компании с литовскими совладельцами, 641 — с латвийскими и 486 — с эстонскими.
Эстонские совладельцы
В Украине зарегистрированы 983 компании с совладельцами из Эстонии. Больше таких предприятий работает в Киеве — 486. Также значительное количество зафиксировано во Львовской (58), Донецкой (49), Днепропетровской (47) и Одесской (46) областях.
Из исследованной выборки у 28 компаний есть сообщения о санкциях, связанных с их участниками или конечными бенефициарами. Еще 26 компаний, кроме эстонских совладельцев, имеют в структуре собственности представителей рф.
102 компании с эстонскими совладельцами входят в состав 40 корпоративных групп. Больше всего предприятий принадлежат к группе «Аррикано» — 25 компаний. Ключевые лица этой группы находятся под санкциями СНБО с июня 2025 года.
Читайте также
Только 115 компаний с эстонскими совладельцами обнародовали положительную выручку за три квартала 2025 года. Совокупный показатель составляет 28,54 млрд. грн.
Наибольшую выручку получило ООО «Юниверсал Фиш Компани», занимающееся импортом и переработкой рыбной продукции. Один из конечных бенефициаров — бывший депутат Харьковского облсовета Олег Лущик.
2,3 млрд грн за три квартала 2025 года задекларировало ПАО «Крюковский вагоностроительный завод». Двое из четырех акционеров предприятия — эстонские юридические лица. Среди конечных бенефициаров гражданин рф Станислав Гамзалов, который находится под санкциями СНБО с мая 2023 года.
Литовские совладельцы
В Украине работает 1407 компаний с совладельцами из Литвы. Наибольшая концентрация — в Киеве (723 компании). Также значительное количество зафиксировано в Киевской (84), Одесской (72), Днепропетровской (56) и Львовской (45) областях.
Три компании из этой выборки имеют уведомления о санкциях, связанных с их участниками или конечными бенефициарами. Еще 24 компании имеют в структуре собственности представителей рф.
162 предприятия с литовскими совладельцами входят в 32 корпоративные группы. Больше всего компаний принадлежат к группе БТ Инвест, работающей в сфере девелопмента и розничной торговли (Novus, Stolitsa Group).
Читайте также
Три из десяти крупнейших компаний по выручке с литовскими участниками входят в состав Aventus Group. Их совокупная выручка за три квартала 2025 года составляет 3,91 млрд. грн.
135 компаний с литовскими совладельцами задекларировали положительную выручку за три квартала 2025 года. Общий объем — 53,7 млрд грн.
Наибольший показатель (5,52 млрд грн) у ООО «Далис Аутомот Груп», занимающегося продажей автозапчастей. 17,4% уставного капитала компании принадлежит литовскому ЗАО Details Plius.
Существенную выручку также задекларировали ООО «Вичунай-Украина» (производство продукции из сурими под ТМ VIČI) и ГП «Хумана Пипл ту Пипл Украина» (сеть магазинов Second Hand под ТМ Humana).
Латвийские совладельцы
В Украине зарегистрировано 1171 компанию с совладельцами из Латвии. Больше всего в Киеве (641). Также значительное количество работает в Киевской (67), Львовской (66), Одесской (57) и Днепропетровской (54) областях.
19 компаний получили уведомления о санкциях в отношении участников или конечных бенефициаров. Еще 35 компаний имеют в структуре принадлежности представителей рф.
75 компаний с латвийскими совладельцами связаны с 36 корпоративными группами. Больше всего предприятий входят в группы «Юрия-Фарм» (10), «Южный» (9) и «ВС Энерджи Интернейшнл» (11).
Читайте также
Среди крупнейших по выручке компаний — ООО «Элко Украина», дистрибьютор ІТ-продукции и бытовой техники. Его выручка составила 5,5 млрд. грн. за три квартала 2025 года.
В перечень крупнейших компаний с латвийскими бенефициарами вошли четыре облэнерго: АО «Житомироблэнерго», ЧАО «Ровнооблэнерго», ЧАО «Кировоградоблэнерго» и АО «Черновцыоблэнерго». Все они входят в группу «ВС Энерджи Интернейшнл». Ключевые лица группы внесены в санкционный список СНБО в мае 2023 года.
Поделиться новостью
Также по теме
Балтийский бизнес в Украине: кто заработал больше всех в 2025 году
«Укрпочта» продает здания во Львове — детали
Американская финансовая группа Citi окончательно вышла из россии
Uber выходит на 7 новых европейских рынков
Более дешевая модель Cybertruck: что показала Tesla
Amazon обогнал Walmart и стал крупнейшей компанией мира по доходу