Балтийский бизнес в Украине: кто заработал больше всех в 2025 году

Киев является центром концентрации балтийского капитала в Украине

По итогам трех кварталов 2025 года компании с литовскими совладельцами в Украине задекларировали 53,7 млрд грн выручки, с латвийскими — 28,7 млрд грн, с эстонскими — 28,54 млрд грн. В 2022—2025 годах количество компаний с балтийскими совладельцами возросло. Наибольший прирост зафиксирован со стороны Эстонии (+23%) и Латвии (+20%).

Об этом свидетельствуют данные аналитики компании YouControl.

Среди компаний с балтийскими совладельцами зафиксированы санкционные риски: 28 компаний с эстонскими, 19 с латвийскими и 3 с литовскими совладельцами имеют сообщения о санкциях, связанных с их участниками или конечными бенефициарными владельцами.

В Киеве сконцентрирован балтийский капитал в Украине: здесь зарегистрировано 723 компании с литовскими совладельцами, 641 — с латвийскими и 486 — с эстонскими.

Эстонские совладельцы

В Украине зарегистрированы 983 компании с совладельцами из Эстонии. Больше таких предприятий работает в Киеве — 486. Также значительное количество зафиксировано во Львовской (58), Донецкой (49), Днепропетровской (47) и Одесской (46) областях.

Из исследованной выборки у 28 компаний есть сообщения о санкциях, связанных с их участниками или конечными бенефициарами. Еще 26 компаний, кроме эстонских совладельцев, имеют в структуре собственности представителей рф.

102 компании с эстонскими совладельцами входят в состав 40 корпоративных групп. Больше всего предприятий принадлежат к группе «Аррикано» — 25 компаний. Ключевые лица этой группы находятся под санкциями СНБО с июня 2025 года.

Только 115 компаний с эстонскими совладельцами обнародовали положительную выручку за три квартала 2025 года. Совокупный показатель составляет 28,54 млрд. грн.

Наибольшую выручку получило ООО «Юниверсал Фиш Компани», занимающееся импортом и переработкой рыбной продукции. Один из конечных бенефициаров — бывший депутат Харьковского облсовета Олег Лущик.

2,3 млрд грн за три квартала 2025 года задекларировало ПАО «Крюковский вагоностроительный завод». Двое из четырех акционеров предприятия — эстонские юридические лица. Среди конечных бенефициаров гражданин рф Станислав Гамзалов, который находится под санкциями СНБО с мая 2023 года.

Топ-10 украинских компаний с совладельцами из Эстонии, youcontrol.com.ua

Литовские совладельцы

В Украине работает 1407 компаний с совладельцами из Литвы. Наибольшая концентрация — в Киеве (723 компании). Также значительное количество зафиксировано в Киевской (84), Одесской (72), Днепропетровской (56) и Львовской (45) областях.

Три компании из этой выборки имеют уведомления о санкциях, связанных с их участниками или конечными бенефициарами. Еще 24 компании имеют в структуре собственности представителей рф.

162 предприятия с литовскими совладельцами входят в 32 корпоративные группы. Больше всего компаний принадлежат к группе БТ Инвест, работающей в сфере девелопмента и розничной торговли (Novus, Stolitsa Group).

Три из десяти крупнейших компаний по выручке с литовскими участниками входят в состав Aventus Group. Их совокупная выручка за три квартала 2025 года составляет 3,91 млрд. грн.

135 компаний с литовскими совладельцами задекларировали положительную выручку за три квартала 2025 года. Общий объем — 53,7 млрд грн.

Наибольший показатель (5,52 млрд грн) у ООО «Далис Аутомот Груп», занимающегося продажей автозапчастей. 17,4% уставного капитала компании принадлежит литовскому ЗАО Details Plius.

Существенную выручку также задекларировали ООО «Вичунай-Украина» (производство продукции из сурими под ТМ VIČI) и ГП «Хумана Пипл ту Пипл Украина» (сеть магазинов Second Hand под ТМ Humana).

Топ-10 украинских компаний с совладельцами из Литвы, youcontrol.com.ua

Латвийские совладельцы

В Украине зарегистрировано 1171 компанию с совладельцами из Латвии. Больше всего в Киеве (641). Также значительное количество работает в Киевской (67), Львовской (66), Одесской (57) и Днепропетровской (54) областях.

19 компаний получили уведомления о санкциях в отношении участников или конечных бенефициаров. Еще 35 компаний имеют в структуре принадлежности представителей рф.

75 компаний с латвийскими совладельцами связаны с 36 корпоративными группами. Больше всего предприятий входят в группы «Юрия-Фарм» (10), «Южный» (9) и «ВС Энерджи Интернейшнл» (11).

Среди крупнейших по выручке компаний — ООО «Элко Украина», дистрибьютор ІТ-продукции и бытовой техники. Его выручка составила 5,5 млрд. грн. за три квартала 2025 года.

В перечень крупнейших компаний с латвийскими бенефициарами вошли четыре облэнерго: АО «Житомироблэнерго», ЧАО «Ровнооблэнерго», ЧАО «Кировоградоблэнерго» и АО «Черновцыоблэнерго». Все они входят в группу «ВС Энерджи Интернейшнл». Ключевые лица группы внесены в санкционный список СНБО в мае 2023 года.

Топ-10 украинских компаний с совладельцами из Латвии, youcontrol.com.ua

