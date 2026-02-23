0 800 307 555
«Укрпочта» продает здания во Львове — детали

АО «Укрпочта» объявило о продаже имущественного комплекса, расположенного непосредственно возле главного железнодорожного вокзала Львова. Аукцион пройдет уже в начале марта.
Как сообщает «Prozorro.Продажи «, прием заявок от потенциальных инвесторов уже начат на платформе.
Объект выставлен с начальной стоимостью 56,8 миллиона гривен.
Что входит

Недвижимость по адресу г. Львов, площадь Дворцовая, 1, где до сих пор действует отделение «Укрпочты» № 23.
Комплекс включает в себя основное четырехэтажное здание и ряд вспомогательных одноэтажных сооружений. Общая площадь всех помещений составляет 5642,4 м2.
В настоящее время большинство зданий находятся в заброшенном состоянии и требуют реконструкции или перепрофилирования

Условия аренды

Комплекс расположен на земельном участке площадью 1,56 га, который находится в коммунальной собственности города. Годовая арендная плата составляет более 536 тысяч.
Выгодное расположение рядом с транспортным хабом делает этот лот привлекательным для создания логистического центра, гостиницы или офисного пространства. Торги намечены на 6 марта.
По материалам:
Finance.ua
Укрпочта
