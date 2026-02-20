0 800 307 555
Amazon обогнал Walmart и стал крупнейшей компанией мира по доходу

Фондовый рынок
19
Walmart более десяти лет удерживал статус крупнейшей компании мира по доходу
Amazon официально обошел Walmart и стал крупнейшей компанией мира по объему продаж.
Об этом сообщает Bloomberg.
По итогам 12 месяцев, завершившихся 31 января, Walmart задекларировал продажи на уровне 713,2 млрд долларов. В то же время Amazon, финансовый год которой истекает в декабре, ранее в этом месяце сообщила о выручке в 717 млрд долларов за 2025 год.

Конкуренция

Walmart более десяти лет удерживал статус крупнейшей компании мира по доходу. Основатель Amazon Джефф Безос во время развития бизнеса изучал подходы основателя Walmart Сэм Уолтон и применял отдельные элементы его стратегии.
За последнее десятилетие выручка Amazon росла почти в десять раз быстрее, чем у Walmart. Рост обеспечил переход потребителей от традиционной розничной торговли к онлайн-покупкам, а также развитие облачного подразделения Amazon Web Services (AWS).
Amazon — крупнейший онлайн-ритейлер в мире: сайт и мобильные приложения компании ежемесячно фиксируют около 2,7 млрд посещений. Walmart остается крупнейшим физическим ритейлером из более чем 10 тыс. магазинов и торговых клубов в разных странах. Основная часть доходов обеих компаний формируется в США.

Позиции на глобальном рынке

Самой дорогой компанией мира по капитализации сейчас является Nvidia, ее рыночная стоимость составляет около 4,5 трлн долларов, что более чем вдвое превышает показатель Amazon и более чем в четыре раза Walmart.
Ранее статус крупнейшей компании по доходу также имели Exxon Mobil и General Motors.
По данным индекса Bloomberg Billionaires Index, Джефф Безос сейчас занимает четвертое место среди самых богатых людей мира с состоянием около 228 млрд долларов, значительная часть которых связана с его долей в Amazon.
Finance.ua
Amazon
