В «Новой почте» произошел сбой
Клиенты «Новой почты» уже несколько часов не могут оплатить свои посылки с помощью приложения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и комментарии на странице «Новой почты» в Facebook.
Клиенты НП отмечают, что при попытке оплаты посылки через приложение выдает сообщения о технических ошибках, а также сообщения с текстом «что-то пошло не так».
Эту информацию подтверждает и корреспондент РБК-Украина. По его словам, подобная ошибка наблюдается несколько часов.
Соединенные Штаты стали 17-й страной, где заработала «Новая почта». Теперь оттуда можно отправлять в Украину документы и посылки весом до 30 кг.
Для этого компания договорилась о сотрудничестве с сетью UPS, так что клиенты могут приносить свертки в любой из 6 тысяч пунктов UPS Store по всей Америке.
