0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Новой почте» произошел сбой

Фондовый рынок
24
Клиенты «Новой почты» уже несколько часов не могут оплатить свои посылки с помощью приложения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и комментарии на странице «Новой почты» в Facebook.
Клиенты НП отмечают, что при попытке оплаты посылки через приложение выдает сообщения о технических ошибках, а также сообщения с текстом «что-то пошло не так».
Эту информацию подтверждает и корреспондент РБК-Украина. По его словам, подобная ошибка наблюдается несколько часов.
Соединенные Штаты стали 17-й страной, где заработала «Новая почта». Теперь оттуда можно отправлять в Украину документы и посылки весом до 30 кг.
Для этого компания договорилась о сотрудничестве с сетью UPS, так что клиенты могут приносить свертки в любой из 6 тысяч пунктов UPS Store по всей Америке.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems