Bolt возобновляет круглосуточную работу в 28 городах Украины (список)
Из-за сложной ситуации в энергетике и в соответствии с решениями власти, Bolt возобновляет работу 24/7 во всех городах, где работает сервис Bolt.
Об этом говорится в сообщении компании.
Что разрешено
Поездки в комендантский час разрешены для неотложных нужд:
- чтобы доехать до безопасного и теплого места во время отключения;
- добраться до пунктов несокрушимости, воды и связи;
- — получить доставку еды, лекарств или других необходимых вещей.
Также компания обращает внимание, что для поездок во время комендантского часа в большинстве городов необходимо иметь соответствующие пропуски.
Полный список городов, где ночью можно заказать поездки
Белая Церковь, Винница, Днепр, Дрогобыч, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Каменское, Каменец-Подольский, Киев и города-спутники, Кривой Рог, Кременчуг, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Мукачево, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов.
Ранее Finance.ua писал, сервисы такси Uklon и Bolt начинают круглосуточную работу в Киеве после обращения в Киевскую городскую госадминистрацию (КГГА) и Киевскую городскую военную администрацию (КМВА) за разрешением работать в комендантский час.
Также Finance.ua рассказывали в статье об условиях, плюсах и минусах работы такси и сколько на таких работах можно заработать. Об этом подробно говорилось в статье:
Работа в такси: доходы, риски и все, что нужно знать
