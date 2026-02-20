Bolt возобновляет круглосуточную работу в 28 городах Украины (список)

0 800 307 555
Фондовый рынок
70
Из-за сложной ситуации в энергетике и в соответствии с решениями власти, Bolt возобновляет работу 24/7 во всех городах, где работает сервис Bolt.
Об этом говорится в сообщении компании.

Что разрешено

Поездки в комендантский час разрешены для неотложных нужд:
  • чтобы доехать до безопасного и теплого места во время отключения;
  • добраться до пунктов несокрушимости, воды и связи;
  • — получить доставку еды, лекарств или других необходимых вещей.
Также компания обращает внимание, что для поездок во время комендантского часа в ​​большинстве городов необходимо иметь соответствующие пропуски.

Полный список городов, где ночью можно заказать поездки

Белая Церковь, Винница, Днепр, Дрогобыч, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Каменское, Каменец-Подольский, Киев и города-спутники, Кривой Рог, Кременчуг, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Мукачево, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов.
Ранее Finance.ua писал, сервисы такси Uklon и Bolt начинают круглосуточную работу в Киеве после обращения в Киевскую городскую госадминистрацию (КГГА) и Киевскую городскую военную администрацию (КМВА) за разрешением работать в комендантский час.
Также Finance.ua рассказывали в статье об условиях, плюсах и минусах работы такси и сколько на таких работах можно заработать. Об этом подробно говорилось в статье:

Работа в такси: доходы, риски и все, что нужно знать

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
