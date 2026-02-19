В Киеве в 9 раз дороже продали научно-исследовательский институт «Орион» Сегодня 20:20 — Фондовый рынок

По итогам аукциона в государственной торговой электронной системе Прозорро. Продажи победная ставка за приватизацию Научно-исследовательского института «Орион» в Киеве составляет 381 млн грн. Финальная цена объекта выросла почти в 9 раз от стартовой.

Об этом сообщает Prozorro.sale.

Торги

Стартовала цена объекта на аукционе с 42,5 млн грн. За лот соревновались 11 участников. Торги проходили по английскому типу на повышение цены, организатор аукциона — Фонд государственного имущества Украины.

Что там есть

Предприятие специализируется на исследованиях и экспериментальных разработках в области естественных и технических наук.

В состав лота входят:

производственные строения,

административные корпуса,

мастерские,

гаражи,

оборудование.

Земельные участки, на которых расположено имущество, не подлежат приватизации.

По условиям продаж новый владелец обязан в течение шести месяцев не увольнять работников и погасить долги по заработной плате и перед бюджетом. По состоянию на конец сентября 2025 года такая задолженность составляла около 55,8 млн грн.

Также предприятие имеет кредиторскую задолженность почти на 29,2 млн грн.

Победителю аукциона предоставлено 20 рабочих дней на уплату стоимости лота после дня завершения торгов. Договор купли-продажи подписывается только после поступления средств в бюджет.

Справка Finance.ua:

С начала 2026 года по итогам онлайн-аукционов по приватизации госимущества в системе Прозорро. Продажи в государственный бюджет уже поступило почти 10,6 млн грн без учета НДС. Еще 26 торгов на 563,3 млн грн находятся на этапе заключения сделок.

