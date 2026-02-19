0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ryanair запускает рекордное количество рейсов еще в одну приморскую страну

Фондовый рынок
41
Ryanair запускает рекордное количество рейсов еще в одну приморскую страну
Ryanair запускает рекордное количество рейсов еще в одну приморскую страну
Ryanair 18 февраля объявила о своем крупнейшем летнем расписании полетов в Хорватию, включающем 9 базовых самолетов (инвестиции в размере 900 миллионов долларов США), 118 маршрутов, включая 2 новых маршрута из Дубровника в Будапешт и Гданьск.
Об этом идет речь на сайте компании.
Прогнозируют рост пассажиропотока на 5% до 4,3 миллиона мест, что обеспечит больший выбор и более низкие тарифы для граждан и посетителей Хорватии в 7 аэропортах (включая 3 базы в Дубровнике, Задаре и Загребе).
Этот рекордный рост поддерживает мощное восстановление Хорватии после пандемии Covid, подкрепленное конкурентными ценами на аэропорты.
Читайте также
«Это позволяет Ryanair обеспечивать расширенное круглогодичное сообщение — в отличие от других рынков ЕС, таких как Австрия, Франция и Германия, где регрессивные авиационные налоги и высокие аэропортовые сборы заблокировали возобновление и рост пассажиропотока», — пишет компания.
Благодаря конкурентным сборам аэропорты Хорватии получают выгоду от перераспределения пассажиропотока Ryanair с других рынков с высокими затратами.
Читайте также

Рекордное расписание Ryanair на лето 2026 года в Хорватии обеспечит:

  • 9 самолетов на базе (инвестиции в размере 900 млн. долларов США).
  • 4,3 миллиона мест (+5% роста).
  • 118 маршрутов, включая 2 новых из Дубровника в Будапешт и Гданьск.
  • Более 850 рейсов в неделю.
  • Поддержка более чем 3500 рабочих мест в Хорватии.

Распродажа

Чтобы отметить рекордное летнее расписание Ryanair в Хорватии на 2026 год, Ryanair запустила ограниченную 3-дневную распродажу билетов по тарифам от €29,99 только в приложении Ryanair.
Место для вашей рекламы
Недавно авиакомпания Ryanair обнародовала самые популярные направления на 2026 год, большинство из которых расположены в Европе.
В то же время Ryanair подчеркнул, что в 2026 году цены на авиабилеты растут быстрее, чем в прошлом году. В компании отмечают, что тенденция к удорожанию уже отчетливо заметна, и она, вероятно, сохранится в течение всего 2026 года.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems