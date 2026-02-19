Ryanair запускает рекордное количество рейсов еще в одну приморскую страну
Ryanair 18 февраля объявила о своем крупнейшем летнем расписании полетов в Хорватию, включающем 9 базовых самолетов (инвестиции в размере 900 миллионов долларов США), 118 маршрутов, включая 2 новых маршрута из Дубровника в Будапешт и Гданьск.
Об этом идет речь на сайте компании.
Прогнозируют рост пассажиропотока на 5% до 4,3 миллиона мест, что обеспечит больший выбор и более низкие тарифы для граждан и посетителей Хорватии в 7 аэропортах (включая 3 базы в Дубровнике, Задаре и Загребе).
Этот рекордный рост поддерживает мощное восстановление Хорватии после пандемии Covid, подкрепленное конкурентными ценами на аэропорты.
«Это позволяет Ryanair обеспечивать расширенное круглогодичное сообщение — в отличие от других рынков ЕС, таких как Австрия, Франция и Германия, где регрессивные авиационные налоги и высокие аэропортовые сборы заблокировали возобновление и рост пассажиропотока», — пишет компания.
Благодаря конкурентным сборам аэропорты Хорватии получают выгоду от перераспределения пассажиропотока Ryanair с других рынков с высокими затратами.
Рекордное расписание Ryanair на лето 2026 года в Хорватии обеспечит:
- 9 самолетов на базе (инвестиции в размере 900 млн. долларов США).
- 4,3 миллиона мест (+5% роста).
- 118 маршрутов, включая 2 новых из Дубровника в Будапешт и Гданьск.
- Более 850 рейсов в неделю.
- Поддержка более чем 3500 рабочих мест в Хорватии.
Чтобы отметить рекордное летнее расписание Ryanair в Хорватии на 2026 год, Ryanair запустила ограниченную 3-дневную распродажу билетов по тарифам от €29,99 только в приложении Ryanair.
Недавно авиакомпания Ryanair обнародовала самые популярные направления на 2026 год, большинство из которых расположены в Европе.
В то же время Ryanair подчеркнул, что в 2026 году цены на авиабилеты растут быстрее, чем в прошлом году. В компании отмечают, что тенденция к удорожанию уже отчетливо заметна, и она, вероятно, сохранится в течение всего 2026 года.
