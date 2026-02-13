Маск реорганизует xAI после ухода соучредителей и слияния со SpaceX
Илон Маск объявил о реорганизации своего подразделения искусственного интеллекта xAI после ухода нескольких соучредителей.
Об этом пишет CNBC.
По его словам, изменения были необходимы для повышения скорости выполнения задач. Маск не уточнил, кто именно был сокращен или ушел по собственному желанию, но отметил, что компания активно нанимает новых сотрудников.
Ранее на этой неделе соучредители Джимми Ба и Тони Ву покинули компанию, а к ним уже ушли Игорь Бабушкин, Кайл Косик, Кристиан Сегеди и Грег Янг. Об этом Finance.ua рассказывал по ссылке.
Слияние xAI со SpaceX
Реорганизация и увольнения соучредителей проходят на фоне слияния xAI с SpaceX. На прошлой неделе Маск объявил о сделке, по итогам которой SpaceX приобрела xAI, владеющий социальной сетью X и разрабатывающий чат-бот и генератор изображений Grok. После слияния оценка SpaceX составляет 1 триллион долларов, а xAI — 250 миллиардов долларов.
Ранее xAI уже использовалась Маском для приобретения X.
xAI сталкивается с регуляторными проверками в США, Европе и Азии через Grok, позволяющий массово создавать и распространять несанкционированные откровенные изображения.
xAI была основана Маском в 2023 году вместе с 11 другими людьми для конкуренции с OpenAI и Google и преследовала цель «понять истинную природу Вселенной».
Поделиться новостью
Также по теме
Маск реорганизует xAI после ухода соучредителей и слияния со SpaceX
Lexus, Mercedes, BMW и Toyota поставляются в россию по серым схемам, несмотря на запрет — Reuters
BMW отзывает 575 тысяч авто по всему миру
Без аналогов в Европе: Украина получит первые гиперзвуковые ракеты от Великобритании
Какие электромобили покупали украинцы в январе 2026 года (инфографика)
Facebook запустил монетизацию для украинских блогеров с 5000 подписчиков