Маск реорганизует xAI после ухода соучредителей и слияния со SpaceX

Илон Маск во время Всемирного экономического форума в Давосе 22 января 2026 года, Getty Images

Илон Маск объявил о реорганизации своего подразделения искусственного интеллекта xAI после ухода нескольких соучредителей.

Об этом пишет CNBC.

По его словам, изменения были необходимы для повышения скорости выполнения задач. Маск не уточнил, кто именно был сокращен или ушел по собственному желанию, но отметил, что компания активно нанимает новых сотрудников.

Ранее на этой неделе соучредители Джимми Ба и Тони Ву покинули компанию, а к ним уже ушли Игорь Бабушкин, Кайл Косик, Кристиан Сегеди и Грег Янг. Об этом Finance.ua рассказывал по ссылке

Слияние xAI со SpaceX

Реорганизация и увольнения соучредителей проходят на фоне слияния xAI с SpaceX. На прошлой неделе Маск объявил о сделке, по итогам которой SpaceX приобрела xAI, владеющий социальной сетью X и разрабатывающий чат-бот и генератор изображений Grok. После слияния оценка SpaceX составляет 1 триллион долларов, а xAI — 250 миллиардов долларов.

Ранее xAI уже использовалась Маском для приобретения X.

xAI сталкивается с регуляторными проверками в США, Европе и Азии через Grok, позволяющий массово создавать и распространять несанкционированные откровенные изображения.

xAI была основана Маском в 2023 году вместе с 11 другими людьми для конкуренции с OpenAI и Google и преследовала цель «понять истинную природу Вселенной».

