Состояние Маска выросло до рекордных $852 млрд после слияния SpaceX и xAI Сегодня 12:22 — Фондовый рынок

Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $850 млрд

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $850 млрд, после заключения сделки о слиянии между SpaceX и xAI.

$852 млрд. По подсчетам Forbes, объединение ракетно-космической компании с бизнесом в сфере искусственного интеллекта и социальных платформ увеличило его капитал на $84 млрд до рекордных

Общую стоимость новой структуры оценили примерно в $1,25 трлн.

Как сделка SpaceX и xAI повлияла на состояние Маска

К заключению сделки Маску принадлежало около 42% SpaceX, которые оценивались в $336 млрд. Такая оценка базировалась на тендерном предложении, объявленном в декабре, определившем стоимость частной компании SpaceX на уровне $800 млрд.

Кроме того, Маск владел примерно 49% xAI, которые оценивались в $122 млрд по итогам частного раунда привлечения финансирования, который в этом месяце оценил компанию в $250 млрд. После слияния, в рамках которого SpaceX оценили в $1 трлн, а xAI в $250 млрд, Маск владеет 43% объединенной компании стоимостью около $5.

После сделки SpaceX стала более ценным активом Маска. Также он владеет 12% акций Tesla, которые оцениваются в $178 млрд, а также опционами на акции Tesla еще на $124 млрд.

В эту сумму не входит рекордная компенсационная программа, одобренная акционерами Tesla в ноябре. Она может принести Маску до $1 трлн в виде дополнительных акций по уплате налогов.

Это уже второй случай менее чем за год, когда Маск объединяет собственные компании. В марте прошлого года он объявил о слиянии компании xAI и социальной сети X (бывший Twitter). Тогда xAI оценили в $80 млрд, а X в $33 млрд, что почти равно сумме, которую Маск заплатил за Twitter в 2022 году без учета долга.

Четыре рекорда богатства за четыре месяца

За последние четыре месяца Маск достиг сразу четырех исторических пределов уровня личного благосостояния. В октябре он стал первым человеком с состоянием более $500 млрд на фоне роста акций Tesla после того, как покинул Департамент правительственной эффективности (DOGE) в администрации президента Дональда Трампа и сосредоточился на бизнесе Tesla.

15 декабря Маск первым в мире преодолел отметку в $600 млрд после того, как частные инвесторы оценили SpaceX в $800 млрд, что вдвое больше, чем в августе. Уже через четыре дня он стал первым человеком с состоянием более $700 млрд после того, как Верховный суд Делавера восстановил его опционы на акции Tesla, которые низшая инстанция отменила в 2024 году.

В настоящее время Маск опережает второго самого богатого человека мира, соучредителя Google Ларри Пейджа, на рекордные $578 млрд. Состояние Пейджа Forbes оценивает в $281 млрд.

Такой отрыв свидетельствует о том, что Маск приближается к новому историческому рубежу и может стать первым в мире триллионером.

